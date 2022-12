Entre las figuras de Francia, que se enfrentará este domingo desde las 12 ante la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, se destaca Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid de Diego “Cholo” Simeone no solo se distingue por su juego, sino también por su particular personalidad que toma varias características propias de la cultura argentina, como el mate, la cumbia, el Gran DT y los insultos.

Griezmann no conoce el fútbol francés, siempre jugó en La Liga de España: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Barcelona. En sus casi 15 años de carrera profesional, compartió equipo con varios jugadores argentinos y uruguayos que le pegaron sus costumbres: Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Matías Kranevitter, Diego Godín y Nahuel Molina, entre otros.

Luego haber marcado un gol y haber sido elegido MVP en el triunfo 4-2 ante Croacia en la final de Rusia 2018, sueña con el bicampeonato. Hasta el momento, lleva tres asistencias y ningún gol en Qatar, aunque es uno de los titulares indiscutidos para el entrenador Didier Deschamps.

Griezmann es una de las figuras de Francia en Qatar, lejos de la explosión de Kylian Mbappé y la potencia goleadora de Olivier Giroud, pero con un formato de jugador todocampista que sorprende por su versatilidad: es capaz de aparecer en una jugada de gol, como sucedió en la que abrió el marcador de Francia contra Marruecos (el tanto de Theo Hernández), como en el área propia ocupando espacios defensivos como si fuera un 5 de marca.

De hecho, aún no convirtió goles y apenas pateó tres veces al arco en los seis partidos que jugó (cinco como titular). Lleva acumulados 466 minutos en la cancha y recuperó 32 veces la pelota, más de cinco por encuentro disputado. Es su tercera Copa del Mundo y siempre jugó todos los partidos de Francia: cinco en Brasil (eliminados en cuartos de final), siete en Rusia (campeones) y seis en Qatar (finalista). Sólo convirtió goles en 2018: cuatro.

Antoine Griezmann: su historia con el mate

Su amor por la bebida tradicional rioplatense queda en evidencia cada vez que llega a un estadio y las cámaras lo enfocan. Mientras que sus compañeros de plantel bajan del micro con el celular en sus manos, Griezmann lleva su infaltable mate y el termo bajo el brazo.

Antoine Griezmann, fanático del mate.

¿Cuándo y cómo surgió ese costumbre? El motivo tiene nombre y apellido: Carlos Bueno, el exjugador uruguayo que pasó por Peñarol, París Saint Germain, Sporting de Lisboa, Boca Juniors, San Lorenzo, Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors, entre otros clubes.

En 2009, ambos coincidieron en Real Sociedad de España. “Yo lo pasaba a buscar para ir a entrenar. Iba siempre con el mate. Un día me dice: ‘Ey, dame un mate’. ‘No te va a gustar’, le digo y no se lo doy. Al otro día igual, me pidió y se lo di. ‘Qué feo’, me dijo. ‘Yo te dije que no te iba a gustar’, le respondí”, contó Bueno.

Y completó la anécdota: “Tomé tres mates más y me dice que quiere otro. Le expliqué: ‘No me gusta que me toquen el mate, si no te lo tomás todo, no te doy nunca más un mate’. Y se lo tomó todo, obligado. Puso una cara de asco pero me dijo no estaba tan mal. Y a la tarde merendamos, fuimos a una plaza y me pidió otro mate. ‘Ya sabés lo que tenés que hacer. Lo tomás todo o te mato’, le dije. Y ahí empezó todo”.

En una entrevista, le consultaron por su curioso gusto por el mate y respondió: “Me da energías por la mañana y también por la tarde. Algunos tienen miedo que me salte un doping, pero ya les expliqué. Y he pasado más de treinta”.

Griezmann, un fanático del mate.

El histórico central charrúa Diego Godín, con quien compartió plantel en el Atlético de Madrid, lo describió: “Es uruguayo. Siempre estuvo rodeado de jugadores uruguayos. Ama lo que somos, comer asado, nuestra música, y toma más mate que yo”.

No exageró al afirmar que “es uruguayo”. Sin ir más lejos, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Griezmann convirtió el 2-0 definitivo que eliminó a Uruguay y no gritó el gol. Luego de ganar la final frente a Croacia, festejó envuelto en la bandera uruguaya, que la llevó puesta incluso en la conferencia de prensa.

Antoine Griezmann: cumbia, insultos y Gran DT

El mate no es el único elemento que tomó de la cultura rioplatense: también escucha cumbia. En el Mundial de Rusia 2018, Griezmann subió un video a su cuenta oficial de Instagram en el que se lo ve junto a Ousmane Dembélé cantando y bailando Hasta la luna, de la banda uruguaya Toco Para Vos.

En otro video de 2017, durante su primera etapa en Atlético de Madrid, también quedó en evidencia ese gusto musical. El argentino Augusto Fernández, con el mate en la mano, lo filmó en la habitación mientras bailaba al ritmo de Me Acostumbre, de El Super Hobby: “Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café, y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él”.

Play VideoEl argentino Augusto Fernández filmó al delantero francés bailando cumbia uruguaya.

Eso no es todo: también insulta como un argentino. En la segunda fecha de la Eurocopa 2016, Griezmann convirtió el gol agónico de la victoria frente a Albania y corrió hacia el córner para festejar. “La con… de su madre”, vociferó en criollo. Fueron las palabras que le brotaron desde lo más profundo en ese momento de desahogo. “No sé por qué, pero me salió así. Cuando tengo mucha rabia, puteo así”, contó.

Por último, el francés también se metió de lleno en un típico argentino: el Gran DT. Fue por invitación de Kranevitter, con quien compartió equipo en el Atlético de Madrid, que comenzó a armar su equipo ideal del campeonato argentino. “Yo peleaba el descenso con Augusto Fernández. Es muy divertido que los jugadores puedan darte puntos. Al principio no conocía a nadie, pero me di cuenta que José Sand me daba muchos puntos y lo puse de capitán”, señaló.

Fuente: TN