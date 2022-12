En la tarde del martes 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al igual que a otros funcionarios por la Causa Vialidad. Sin embargo, el único que terminó absuelto en esta investigación es el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, a quien no le atribuyeron los delitos que consideró la fiscalía.

Desde la Justicia lo absolvieron por «sus limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados, la inexistencia de un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público, y la insuficiencia de pruebas que lo coloque en una clara posición de garante para evitar el resultado lesivo».

De esta manera, los jueces no se encontraron «ante un cuadro de duda sobre la tipicidad de su conducta. En consecuencia, por imperio del principio in dubio pro reo la absolución resulta la única solución conforme derecho«, subrayó el tribunal en sus argumentos a los cuales tuvo acceso NA. De esta manera, Julio de Vido se convirtió en el único de los acusados en no tener condena.

Las condenas

A diferencia de Julio de Vido, diferentes funcionarios del kirchnerismo terminaron condenados por el TOF2. El caso más llamativo es el de Cristina Kirchner, que recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Instantes después de conocerse esto, la funcionaria anunció que no será candidata en 2023 y que desde el 10 de diciembre ya no tendrá fueros.

Por otra parte, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el empresario y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, recibieron una pena de 6 años de cárcel. Esto podrá ser apelado por la querella y el proceso judicial se trasladará a la Cámara de Casación Penal que avanzará nuevamente con el expediente hasta dictar sentencia también.

Fuente: El Intransigente