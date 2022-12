“No me metan en ese baile”, responde Sergio Massa cuando lo vinculan a una candidatura presidencial. No decir que aspira a competir es parte de la estrategia calculada del ministro de Economía, aunque deja correr apoyos dentro del peronismo que empiezan a alinearse en torno a esa posibilidad.

Massa tiene una sociedad política con Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, y una relación pragmática con Cristina Kirchner, la jefa indiscutida del espacio. También aceitó su vínculo con intendentes del conurbano, que no siempre lo quisieron, y gobernadores.

”Nosotros respetamos a los que piden la pelota y juegan. Hay que reconocerle que se puso al hombro la gestión en plena crisis”, confiesa uno de los jefes comunales más activos en la mesa política de la provincia de Buenos Aires. El jueves, varios intendentes, con Martín Insaurralde –hoy en el cargo de jefe de Gabinete bonaerense- y Mariano Cascallares a la cabeza, publicaron en sus redes sociales mensajes similares destacando la “enorme tarea” de Massa.

No había un motivo concreto para salir a coro a elogiar al funcionario, solo la intención de posicionarlo. La batalla contra la inflación va a definir no sólo el futuro electoral de Massa sino también las chances de gobernabilidad y de reelección de intendentes.

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó Precios Justos y firmó convenios con los jefes comunales de Buenos Aires, para monitorear el cumplimiento del plan.

La expectativa en el Frente de Todos está puesta en que esta vez sí funcione y sea un aliciente el programa Precios Justos que este viernes presentó Massa junto a Axel Kicillof en La Plata. Los municipios ya tienen inspectores y oficinas de defensa del consumidor para controlar, pero se concedió como incentivo la coparticipación del 25% de las multas más grandes por incumplimientos para los distritos.

Las miradas de los intendentes sobre la situación social del conurbano depende de a quien se consulte, pero en general coinciden en que nada estallará en diciembre, mes sensible en la memoria del país. “La gente está rota. La plata no alcanza y creo que no tomamos debida cuenta de lo que pasa”, se sincera un alcalde, que ve una larga agonía que se extenderá hasta 2023.

Otros son menos pesimistas y creen que en parte se ordenó el oficialismo, que entre julio y agosto vivió una crisis política sin precedentes durante el mandato de los K.

Cristina Kirchner no da pistas sobre el plan electoral, si es que ya lo definió. Foto: Télam

Fiel a su estilo, Cristina Kirchner no da pistas sobre el plan electoral, si es que ya lo definió. La militancia kirchnerista construye su candidatura a la espera de su voluntad, que no se conocerá antes de abril. Mientras, el ministro del Interior, Wado de Pedro, uno de los preferidos de la vice, continúa con el trabajo hormiga de instalar su figura.

En el Verdad Consecuencia, casi sin darse cuenta, les confesó a Luciana Geuna y Maru Duffard que tanto él como Massa son posibles candidatos, contradiciendo el discurso público del ministro de Economía, pero en línea con lo que interpretan amplios sectores del Frente de Todos: que los dos están en carrera o que pueden integrar una fórmula.

El acercamiento entre Massa y el peronismo tiene su correlato en fondos. En un acuerdo de beneficios mutuos, el tigrense recibió el respaldo de provincias y municipios para cubrir vencimientos de deuda en noviembre. La lista de los que suscribieron letras del Tesoro incluye a Santiago del Estero, Salta, Formosa, La Pampa, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy. Esta última, gobernada por el radical Gerardo Morales, es la única opositora que salió en auxilio de Massa. Del conurbano, intervinieron fuerte La Matanza, San Fernando, Escobar, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Florencio Varela.

En el equipo económico se ilusionan con una desaceleración de precios, que se empezaría a ver en los próximos meses. Apuestan a que el índice de inflación de noviembre va a empezar con un 5 adelante. Habrá que seguir detenidamente las mediciones del Indec, que viene manteniendo algunas diferencias –hacia abajo- con consultoras privadas.

La calle volvió a recalentarse. La mala noticia para el Gobierno es que los manifestantes son propios. La denuncia por la entrega de planes sociales a beneficiarios que no cumplían con los requisitos generó una enorme pelea al interior del oficialismo.

Alberto Fernández se reunió este viernes con los representantes de los movimientos sociales alineados con el Gobierno (Foto: Twitter/@danimenendezok).

El Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa y el Movimiento de los Trabajadores Excluidos retomaron los cortes, que antes solo protagonizaba el Polo Obrero. Exigen que no se den de baja planes y que sigan actualizándose con el incremento del salario mínimo, vital y móvil, algo que se había puesto en duda.

Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Evita, mantuvo ayer una cumbre de emergencia con el presidente Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz. La ministra dio un giro en los últimos días. Se manifestó a favor de revelar el secreto fiscal de los beneficiarios ante el pedido de la Justicia y se cruzó fuerte con Juan Grabois en un programa de TV. Ahora, buscan desactivar ese frente de tormenta, aunque la investigación en Comodoro Py avanza y se enfoca en el rol de los funcionarios.

En el Evita, corría la versión de que la actitud de Tolosa Paz era una “venganza” de Alberto Fernández por el acercamiento de Pérsico a Cristina Kirchner. La vicepresidenta arrastra una vieja pelea que se puso en stand by luego de la reunión que mantuvieron hace diez días en el Senado. La tregua es débil y nadie puede garantizar el alcance.

Fuente: TN