Según un ranking que se conoció ayer, solo 35 municipios de la provincia de Buenos Aires alcanzan un nivel alto de transparencia, de acuerdo a un informe difundido por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).



En el reducido grupo, que publican la información referida a datos fiscales y Presupuesto sin ningún tipo de retraso son: Adolfo Alsina, Balcarce, Berisso, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Suárez, Florentino Ameghino, General Belgrano, General Madariaga, General Pinto, General Pueyrredón, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, Junín, La Matanza, La Plata, Lincoln, Lobería, Lobos, Magdalena, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Necochea, Olavarría, Rauch, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Cayetano, Tandil, Tres Arroyos.



En sus conclusiones, ASAP señala que “el 81% de los 135 municipios de la provincia (110) han configurado un fácil acceso a la información presupuestaria y/o financiera en sus páginas web oficiales. En general, se caracterizan por privilegiar el acceso a la exposición de sus cuentas públicas a través de enlaces de “Transparencia”, “Gobierno Abierto”, “Informes Financieros”, “Hacienda”, “Rendición de Cuentas” o “Presupuesto”, de manera visible para la ciudadanía.



El 19% restante (25 municipios), se compone tanto con aquellos sitios oficiales sin información fiscal o presupuestaria publicada, como con los que, si bien exponen sus cuentas públicas, lo hacen de una manera tal que no contribuye al fácil acceso por parte de las personas que consultan.



Además, añade, “el 33% de los municipios (44) publican, a la fecha del presente relevamiento, el presupuesto del ejercicio con la apertura del cálculo de recursos y de los gastos. Un 3% (4 distritos) exponen parcialmente números del presupuesto 2022; mientras que los 87 municipios restantes (64%) no exhiben en sus sitios web información alguna del presupuesto vigente.



Por otra parte, la información sobre el stock de deuda pública y sus perfiles de vencimientos, devengado el tercer trimestre del ejercicio 2022, está publicada por 34 distritos (un 25%, 1 de ellos en forma parcial). El 69% de los municipios (93) no exhiben información acerca del tenor y perfil del endeudamiento público local.

Fuente: Sudoesteba