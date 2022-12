Argentina-Polonia era uno de los duelos más esperados del Mundial de Qatar, no solo poque podía marcar el futuro de la albiceleste en la próxima fase, sino por el morbo que se generó tras el cruce entre Lionel Messi y Robert Lewandowski.

La pica entre ambos capitanes arrancó temprano y quedó demostrado que no había buena onda después de las declaraciones del polaco, en donde había acusado a Messi de no ser honesto, tras no haberlo votado para ganar el Balón de Oro de 2020.

En sorteo, antes del partido, Messi lo saludó de manera fría y casi sin dirigirle la mirada, mientras el polaco sonreía tratando de recuperar la confianza perdida.

Durante el partido se cruzaron en dos o tres oportunidades de juego, pero fue casi en el final cuando tuvieron un duelo único. Messi tenía le pelota en los pies y gambeteó dos veces a su rival, que terminó por hacerle falta. Acto seguido, Lewandowski intentó darle mano como pedido de disculpas, pero el argentino lo ignoró y lo ninguneó.

PICANTE. El cruce entre Lewandowski y Messi fue tenso (Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini)Por: REUTERS

PICANTE. El cruce entre Lewandowski y Messi fue tenso (Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini)Por: REUTERS

Después del pitido final, ambos capitanes volvieron a tener otro encuentro y ambos tuvieron una breve pero intensa charla que duró apenas unos segundos, pero que sirvió para calmar las aguas. En ningún momento se pudo saber qué es lo que ambos conversaron ya que con sus manos se taparon la boca.

Qué dijo Lewandowski de su cruce con Messi

Ya en conferencia de prensa, Robert Lewandowski fue consultado acerca de lo que había pasado con Messi en el final del partido, aunque el goleador polaco decidió esquivar la polémica.

“¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos”, contestó de manera elegante.

Con respecto al cruce quye tuvieron en mitad de cancha, el delantero del Barcelona dijo que se debió a una acción de juego: “Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro, sí. Estaba defendiendo en el centro del campo y yo sabía que tenía que ayudar al equipo”.

Lewandowski respondió acerca de la polémica con Messi. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)Por: REUTERS

Según informó, la charla no fue muy fluida ya que el polaco habla inglés y poco español (llego hace pocos meses a Barcelona), mientras que Messi solo habla su idioma natal.

Qué dijo Messi de su cruce con Lewandowski

El capitán argentino Lionel Messi también fue consultado acerca del cruce con Robert Lewandowski, y al igual que el polaco decidió mantenerse al margen de la polémica.

“Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha. No hay problema. Él no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, que todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”, finalizó Leo.

El enojo de Lionel Messi con Robert Lewandoski

El atacante Lionel Messi y el delantero Robert Lewandowski protagonizaron un tenso cruce al final del encuentro entre Argentina y Polonia por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, luego de las idas y vueltas por las declaraciones del delantero polaco sobre la “Pulga”.

La pelea comenzó a partir de la entrega del Balón de Oro 2021 que se llevó a cabo en noviembre, cuando el capitán de la Selección argentina le ganó por poco el premio al atacante del Barcelona.

A pesar de que Messi había expresado en el evento que el Balón debía ser para Lewandowski, el capitán polaco manifestó un fuerte enojo al sostener que había sido deshonesto.

El goleador de la Selección de Polonia, Robert Lewandowski, llenó de elogios a Lionel Messi. (AFP)

“Es un honor estar acá con vos, batiste récords y también merecés ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que merecés tener este trofeo en tu casa”, había señalado en su discurso Messi.

Aun así, Lewandowski le respondió: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”.

Después de recibir ese mensaje, Messi no dudó en contestarle y en sostener que no estaba de acuerdo con sus dichos: “No comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa”.

Fuente: TN