Víctoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación, manifestó que le pidió a la Justicia que le revele los nombres de aquellos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que compraron dólares para quitarles el beneficio y entregárselo a personas vulnerables que realmente lo necesiten. En ese marco, Tolosa Paz insistió en que el Estado debe ser eficiente y que no debe malgastar el dinero público.

«Le estoy pidiendo al juez Daniel Rafecas que levante el secreto fiscal y que me otorgue la nómina completa de las incompatibilidades que la AFIP ya

puso a disposición de la justicia. Esa información el Ministerio no la

tiene y la necesita para analizar cada caso y dar de baja quien no cumpla

con los requisitos. Lo haremos de forma inmediata», sentenció en una entrevista para la radio FM La Patriada.

El Potenciar Trabajo es una ayuda estatal que equivale al 50% del salario mínimo y que el Estado otorga a trabajadores independientes que se encuentren inscriptos en el Monotributo Social, personal de casas particulares en blanco y desempleados que buscan capacitaciones laborales. También, empleados en relación de dependencia que cobran un sueldo que no supera al salario mínimo.

El compromiso de Tolosa Paz

«Más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo. La sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público. No voy a permitir, dentro de mis deberes y atribuciones, que se siga demorando la búsqueda de la verdad. Por otra parte, el Potenciar Trabajo del mes de noviembre debe liquidarse para llegar en tiempo y forma a las personas que lo necesitan», comentó la exdiputada del Frente de Todos.

«El Ministerio jamás había entrecruzado datos con el Banco Central porque

jamás imaginamos que una persona con vulnerabilidad social iba a tener

posibilidad de comprar en moneda extranjera. Desde mi primer día en esta función demostré con hechos que haré todo lo que esté a mi alcance para transparentar y perfeccionar los procedimientos del Estado. Encargué una auditoría interna, la revalidación de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y solicité al BCRA y a la AFIP los cruces de datos», concluyó.

Fuente: El Intransigente