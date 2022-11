Luego de un pedido de la UCR, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apelará en las próximas horas el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, que anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyesen el Consejo de la Magistratura.

Este martes, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical presentó una nota a Moreau para requerirle que apele el fallo firmado ayer por el juez Martín Cormick. La nota fue firmada por el presidente de la bancada, Mario Negri, y por Reyes, diputada propuesta por el Bloque UCR y nominada por resolución de la Presidencia de la Cámara Baja para integrar el organismo judicial en representación de la segunda minoría.

“La presidenta de la Cámara hace valer la autonomía de la Cámara para designar a sus representantes en la Magistratura, cumpliendo con el reglamento de Diputados y respetando la decisión de los bloques. Por eso, mañana va a apelar el fallo”, dijeron a TN en el entorno de Moreau.

Un juez anuló la designación de la radical Roxana Reyes y siguen los conflictos en la integración del Consejo de la Magistratura. (Foto: NA)

“Al ser esta Cámara de Diputados el sujeto pasivo de la sentencia en cuestión confiamos en que en su condición de Presidenta del Cuerpo y, especialmente, en el rol que le atribuye el art. 42 del Reglamento, interponga el correspondiente recurso de apelación a los fines de no consentir tan grave e ilegal determinación judicial por el gravamen que ocasiona no solo a este bloque y a la diputada Roxana Reyes, sino a la Cámara en su conjunto”, había escrito el radicalismo en su carta.

Hace dos semanas, tras un acuerdo entre los principales bloques de Diputados, la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Moreau, envió las designaciones a la Magistratura: por la mayoría del Frente de Todos, al diputado ultra K Rodolfo Tailhade como miembro titular y la diputada Vanesa Raquel Siley, que renovará su mandato. Por la la segunda y tercera minoría, a Álvaro González, del bloque PRO, y Roxana Nahir Reyes, de la UCR.

El lunes, el juez Martín Cormick anuló la designación Reyes de abril pasado, al considerar que la UCR y el PRO deberían ser considerados la misma minoría, y recomendó a Diputados no volver a enviar su designación al Consejo de la Magistratura. De hecho, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada hace siete meses por el presidente del bloque del Frente de Todos de Diputados, Germán Martínez. Es decir, la titular de la Cámara Baja apelará la decisión de un juez sobre un amparo que presentó el propio oficialismo.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del Consejo de la Magistratura (Foto: Télam).

El jueves pasado, tras una reunión de todos sus miembros, la Corte Suprema de Justicia decidió tomarle juramento a los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura, pero postergó una definición sobre los senadores, luego de la jugada del kirchnerismo duro en la Cámara Alta para nombrar al camporista Martín Doñate.

Pero el máximo tribunal no puso fecha todavía para la jura de los diputados. “La corte está en modo silenzio stampa y más cuando instancias inferiores tienen temas para decidir”, advirtieron en el máximo tribunal este martes. No obstante, considerando que la Cámara Baja, por decisión de Moreau, no retirará las designaciones, podría tomarles juramento a los representantes de diputados en diciembre.

Fuente: TN