“Pidan a todos que aparezca, no paren la búsqueda, yo no paro, sigo y sigo, mi hijo los necesita”, expresó la mamá del niño de 12 años de 25 de Mayo que fue arrastrado por la corriente del río Colorado y que, desde el domingo a la tarde, permanece desaparecido.

Las horas pasan y la desesperación se hace cada vez más fuerte.

La mamá del nene, a través de sus redes sociales, le pidió a la Policía y a los investigadores que no paren la búsqueda.

A su vez, efectuó un conmovedor mensaje dedicado a su pequeño hijo.

“Hijo aparecé, ayúdeme todos a publicar que no paren la búsqueda, mi hijo está vivo, sigan con la búsqueda, que no pare como ayer, que siga día y noche, mi hijo pide a gritos que lo busquen, mi corazón está muy dañado de que seamos pobres y no nos den bola, ayuda por favor”, escribió la mamá.

EMBARCACIONES.

Por otra parte, autoridades del cuartel de bomberos de 25 de Mayo le dijeron este martes a LA ARENA que la búsqueda por el momento sigue sin novedades.

Se desplegó en la zona un imponente operativo de rescate conformado por bomberos de una gran cantidad de localidades de la provincia y de Río Negro.

A su vez, trabajan efectivos policiales de la zona y hasta canes que tratan de establecer alguna pista del pequeño que mantiene en vilo a toda la provincia.

“Estamos trabajando desde el punto cero, donde se perdió el niño, y aguas abajo en el río Colorado, pero por el momento no hay novedades”, sostuvieron las autoridades de bomberos.

Los servidores públicos pidieron, a su vez, ayuda para poder contar con embarcaciones especiales con timonel.

“No tenemos embarcaciones con motor grande, por el momento estamos buscando con cuatro embarcaciones, pero necesitamos de este tipo, con timonel, así que por este motivo las estamos solicitando a quienes nos puedan ayuda”, pidieron.

CARTAS.

En tanto, docentes y alumnos de la Escuela 110 de Río Colorado, donde el pequeño desaparecido cursaba el sexto año, realizaron una serie de actividades para aportar su granito de arena en la búsqueda.

“Se comunica a la comunidad educativa que el niño perdido en las aguas del río Colorado es alumno de sexto grado de nuestra escuela. Los docentes y compañeros realizaron un trabajo con el acompañamiento del equipo de inclusión, en juntar bebidas frescas, frutas y víveres para su familia mientras los equipos de rescate están trabajando”, difundieron las autoridades escolares.

Y completaron: “También escribieron cartas para el niño, su familia y a los rescatistas (buzos, policía, bomberos). Todo el equipo de docentes, no docentes y alumnos nos unimos a esta propuesta, esperando que pronto pueda regresar a casa. Te amamos”, completaron.

Fuente: LaARENA