El oficialismo mendocino se vio obligado a postergar su urgencia y aceptó que el debate legislativo del proyecto minero Cerro Amarillo se realice “sin apuro”, para permitir que se expresen especialistas jurídicos y ambientales. La Cámara de Senadores de Mendoza inició ayer el tratamiento de la iniciativa enviada por el gobernador Rodolfo Suárez, solicitando autorización para encarar la exploración de pórfidos de cobre en la cordillera, a unos 60 kilómetros al oeste de Malargüe.

El Ejecutivo pretendía un rápido tratamiento, argumentando que no afectaría el recurso hídrico porque el yacimiento se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe. Sin embargo, los cuestionamientos a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que data de 2014, cuando todavía no estaba terminado el Registro de Glaciares, y un contundente rechazo de las organizaciones ambientalistas, alertaron a los bloques opositores, que pidieron la presencia de profesionales del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), la Fiscalía de Estado y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

La postergación del debate se decidió durante una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburos, Minería y Energía, que preside Rolando Baldasso (PRO), y de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda, encabezada por Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).

Baldasso intentó legitimar la vigencia de la DIA de 2014. Argumentó que no se encuentra vencida porque “el acto estará terminado cuando sea ratificado por la Legislatura”. Según su caprichosa interpretación, no importa cuántos años pasen desde su elaboración, la DIA empieza a existir cuando la aprueban los legisladores. Una barbaridad jurídica que sus pares no podrán convalidar, porque en estos ocho años cambiaron, precisamente, las leyes que establecen los requisitos necesarios para confeccionar estudios de impacto ambiental.

Desde el peronismo solicitaron más tiempo para garantizar la seguridad jurídica del proyecto, y manifestaron sus dudas porque el gobierno habría enviado informes sin actualizar. “Pasaron muchos años, hubo modificaciones en términos ambientales y ésa es una de las principales dudas”, comentó Lucas Ilardo, citado por el diario Los Andes.

“En 2014 no estaba definida la zona que afectaría la exploración, ni se había completado el inventario de glaciares. Por eso, los bloques ya no ven el proyecto de la misma forma que la semana pasada, cuando solo tenían la versión del Ejecutivo. Ahora las asambleas les estamos advirtiendo que utilizarán sustancias prohibidas y que afectarán los glaciares que alimentan el río Grande, por lo cual decidieron aplicar un freno y abordar el proyecto como corresponde. Cerro Amarillo carece de un estudio de impacto ambiental serio y si usa sustancias tóxicas no es viable, porque afecta una cuenca que sufre crisis hídrica y produce impacto negativo en La Pampa”, concluye Elsa Díaz.

Presentan informes.

El gobernador Sergio Ziliotto recibirá hoy los informes sobre las cuencas del río Atuel y del Salado que elaboró la Consultora de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). A su vez, firmará convenios con las autoridades, entre ellos uno para elaborar un inventario de Humedales en la provincia.

El acto se llevará a cabo a partir de las 11 en el tercer piso de la sede central, ubicada en Gil 353. Según informaron desde la casa de estudios, la vicerrectora a cargo del Rectorado, María Ema Martin junto al Secretario de Políticas Universitarias y rector en uso de licencia, Oscar Alpa, recibirán al gobernador Ziliotto.

“El encuentro se efectuará a los efectos de firmar convenios que iniciarán acciones de nuestra Universidad en calidad de Consultora del Gobierno de La Pampa. Uno de ellos comprende el Plan General de los trabajos a realizar para el cumplimiento del Proyecto-Estudios Básicos para el establecimiento de criterios de prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas y el otro para culminar la tercera etapa del Inventario de Recursos Hídricos, Integración de las Etapas I, II y II del mismo y la elaboración de un Inventario de Humedales de la Provincia según el Proyecto ‘Inventario de Recursos Hídricos y de Humedales de la Provincia de La Pampa'”.

A su vez, en el marco del vínculo permanente a través de la Consultora de la UNLPam, “se entregará al Gobernador los informes finales del ‘Estudio base para la recomposición del ambiente de la cuenca del Río Atuel en la provincia de La Pampa’ y el ‘Estudio de determinación del caudal ambiental del Río Desaguadero -Salado-Chadileuvú-Curacó y del daño ambiental causado por el cese de la escorrentía del sistema fluvial’.

Fuente: laarena