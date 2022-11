La Escuela Municipal de Karate de Adolfo Alsina que dirige el sensei Ariel Sewald, participó el pasado 20 de noviembre en General Pico, La Pampa del Torneo Internacional de Karate Do, del que fueron parte escuelas de diferentes puntos del país como también de Brasil, Chile, Uruguay y Canadá.



El Dojo Itosu Do de Adolfo Alsina subió al podio en 23 oportunidades, cosechando un total de 31 medallas para el Distrito.



En ese marco, Brisa Obando fue 2° en kata; Rocío Rossi 3° kata y 1º kumite; Ignacio Goñi 1° en kata y kumite; Candela Quintana 2° en kumite; Selene Eckert fue 1° en kata y 3º kumite; Leonel Peñalba, 1° en kata; Naiara Díaz fue 3° en kata; Zoe Benítez fue 2° en kata; Benjamín Zwenger fue 1° en kata; Lucas Gian Morán fue 2º en kumite; Isabela Morán fue 1º en kumite; Sabrina Torrilla 2º en kata y 2º en kumite; y Francisco Fuhr fue 2º en kata y 3º en kumite.



Asimismo, destacados logros en equipo de kata mayores se vinieron para Carhué, ya que el primer lugar correspondió al integrado por Ignacio Goñi, Selene Eckert y Leonel Peñalba. El segundo puesto correspondió al integrado por Sabrina Torrilla, Brisa Obando y Rocío Rossi. Y el tercer puesto (kata juveniles) quedó para el integrado por Naiara Díaz, Candela Quintana y Tatiana Báez (Bahía Blanco).



También se quedó con el primer puesto del torneo el equipo de kata menores conformado por Lautaro Kloster, Zoe Benites y Lucas Moran Gian. Mientras que en kata mayores obtuvo el tercer puesto Facundo Quintana acompañado por los bahienses Andres Stempelet y Carlos Moya.



Cabe destacar que la delegación de Adolfo Alsina se movilizó hasta esa localidad pampeana con 34 integrantes, entre competidores, árbitros y familias, para vivir una excelente jornada que se extendió desde las 10:00 a las 20:30.



Desde la comisión de apoyo al Dojo Itosu Do, agradecen la impecable predisposición de los choferes del transporte que los llevó hasta el lugar: Martín Amigo y Javier Casas, así como a la secretaría de Deportes a cargo del profesor Ezequiel Figueroa.