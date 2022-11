Guillermo Marijuán, fiscal federal, se pronunció al respecto de la investigación que reveló el cobró irregular del plan Potenciar Trabajo por parte de, al menos 260 mil personas y advirtió que ya inició una denuncia penal al respecto. Según precisó, estos pagos equivalen a la suma mensual de 7300 millones de pesos.

“Nos encontramos que hubo un entrecruzamiento de la AFIP donde surgen inconsistencias que motivaron que yo hiciera una denuncia penal“, afirmó Marijuán en diálogo con Pablo Vilouta en el programa Vilouta 910 por Radio La Red.

Posteriormente, en diálogo con Cristina Pérez en el programa Cristina Sin Vueltas por Radio Rivadavia, el fiscal amplió: “Decidí formular una denuncia penal donde incluí un petitorio para proceder a la suspensión de todos estos planes hasta que se formule un reempadronamiento por parte de los funcionarios públicos a cargo del control y gestión de estos planes”.

“Lo más saludable y transparente es suspender estos planes y tomarse unos días para citar a los beneficiarios que tiene que venir a reempadronarse”, insistió y aseguró que “muchos miles no van a ir porque saben que no están en condiciones”.

A su vez, agregó que “la denuncia está dirigida a quien se haya inscripto sin estar en condiciones, sabiendo que no lo estaba”, ya que considera que estas personas cometieron una “defraudación a la administración pública”. “También se tendría que analizar la situación de los funcionarios que no advirtieron esta circunstancia cuando tienen todos los elementos para hacerlo”, añadió.

“Es corrupción y es mucho dolor”, lamentó Marijuán y señaló que “hay que pensar en las personas que lo necesitan y no pudieron cobrarlo. Ven que una persona con muchísimos bienes o ingresos lo tienen y ellos no, aunque están en la pobreza más absoluta”.

Por otra parte, el fiscal general, quien se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social desde el 2001, dedicada al control de los planes sociales, protestó porque “no se va conservando al experiencia”, ya que señaló que han registrado irregularidades desde la época del plan Jefas y Jefes de Hogar. “Evidentemente todos los controles tienen que perfeccionarse”, sentenció.

“No puede ser que una persona vaya a inscribirse y su solicitud no sea controlada o cruzada con una base de datos del AFIP, a la que un funcionario público accede con solo poner una clave y así poder decirle ‘no, usted no puede'”, agregó.

“En lo inmediato hay que suspender y citar a estas personas para que demuestren que realmente AFIP está equivocada. Y si realmente lo percibieron cuando no correspondía, el proceso penal seguirá su curso”, insistió el fiscal general y sugirió que “en otros países en situaciones similares se ha hecho devolver el dinero, y así tendría suceder”.

Finalmente, concluyó: “Tiene que haber un control más rígido de los planes y ver si el dinero llega a los beneficiarios”.

Fuente: El Perfil