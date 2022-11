Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó que la alta inflación perjudica el acuerdo de salarios con los distintos sectores de empleados públicos como policías, médicos y trabajadores municipales. En ese marco, Larreta sostiene que debe haber un plan de visión integral sostenido en el tiempo para estabilizar la economía sin utilizar «parches». Además, dijo que aquellos beneficiarios de planes sociales que no acepten un trabajo deberían perder el beneficio.

«Para mí, tiene que haber un plan integral, sostenerlo en el tiempo. No se

soluciona todo con sólo replantear los planes sociales o la inflación. Si

no abrimos mercados no sirve. Necesitamos generar más trabajo. Tenemos una

oportunidad de venderle al mundo nuestros productos”, sentenció Larreta en una entrevista para la radio Con Vos.

«Ayer tuvimos una reunión con economistas y estuvimos hablando de estos

temas, de cómo hacer para producir más, hay que tener una visión integral y

estabilizar la economía. Basta de utilizar parches«, expresó el funcionario del PRO que confirmó que será candidato a presidente de la Nación en las próximas elecciones del 2023.

“Con seis o siete por ciento de inflación mensual, en dos meses volvemos a

tener el mismo problema. Acordamos con los médicos y luego vienen los

policías y los empleados municipales. Todos terminan corriendo de atrás a la

inflación, que desfasa los sueldos», admitió con claridad el dirigente político de 57 años.

«Los sueldos de inicio de los policías, de los docentes y de los profesionales de la salud estén en alrededor de 200.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Todo el mundo quisiera pagar más, pero tenemos un presupuesto equilibrado hace años. En la pandemia no quedó ni una persona sin atender. Tuvimos el nivel de testeos más alto de la Argentina y todo el sistema fue puesto a prueba y respondió. Por algo cada vez más gente del Conurbano y del interior viene a atenderse

a la Ciudad de Buenos Aires», señaló el funcionario que fue presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires entre el 2000 y 2001.

“No podemos proyectar (en materia económica) lo que hay que hacer el año que viene porque nadie sabe cómo estará la situación y si habrá reservas en el Banco Central. Hoy cuesta conseguir mano de obra porque tenemos unos planes sociales que desincentivan el trabajo. Hay muchos sistemas en el mundo que si a la persona le ofrecen un trabajo y no lo toma pierde el plan, es al revés”, concluyó.

Fuente: El Intransigente