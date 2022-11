El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli (PRO) reconoció la crisis dentro de Juntos por el Cambio, marcada por los cruces y acusaciones internas. Ante ello, y pese a que se logró establecer una cumbre el pasado martes, admitió que «han sido muy malas las últimas semanas» y afirmó que «más que palomas (grupo de Horacio Rodríguez Larreta) y halcones (grupo de Patricia Bullrich), parecemos gansos. Nos hacemos daño a nosotros mismos».

«Nosotros pretendemos ser una alternativa a este Gobierno y no ser un espejo, donde la vicepresidenta elige un presidente por Twitter y luego no se hace cargo del Gobierno que tiene. Después se pelea con el ministro de Economía y con los sectores que integran cada uno de los espacios. Incluso no se votan sus propias leyes. Ese tipo de cosas son las que no tenemos que repetir», amplió.

¿Qué hizo el PRO para revertir las internas?

Esta semana, el PRO estableció un mecanismo para «evitar y controlar» la escalada de su pelea interna en Juntos por el Cambio (JxC) por las postulaciones para las elecciones de 2023 y anunció que, hasta ahora, sus precandidatos a Presidente son la titular del partido, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada nacional María Eugenia Vidal.

En tanto, la Mesa Nacional de JxC ratificó su «compromiso con la cohesión y la coherencia que el espacio viene exhibiendo desde su conformación, más allá de las legítimas diferencias lógicas de una coalición de partidos políticos». Estas resoluciones destinadas a procurar al menos una paz transitoria en la interna de la coalición.

Personalmente, Santilli reconoció que aún no se han podido resolver los principales problemas, que son la inflación, la pobreza y el desempleo. «Si a eso le agregamos las discusiones internas, nos estamos haciendo daño. Obviamente que la sociedad quiere elegir una alternativa que lidere un cambio profundo en el país», insistió.

Fuente: El Intransigente