Minutos después de las 19:20, el personal del Ministerio de Economía comenzó a evacuar el edificio por la puerta principal. El fuego salió del octavo piso del Palacio de Hacienda y se desconocen las causas, aunque los presentes allí afirman que podría ser por un desperfecto en los cables. Ocho dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

El humo en la zona avanzó rápidamente y llegó hasta Casa Rosada, donde Alberto Fernández se encuentra con el titular del organismo, Sergio Massa, mientras el personal de rescate pone en resguardo a los trabajadores. El origen del fuego se produjo en el edificio contiguo al principal de la cartera, donde funciona la Dirección Informática.

Los primeros en llegar fueron los Bomberos de la Policía Federal, que contaron con el apoyo de los Bomberos de la Ciudad para colaborar con la salida del personal. «No se encendió la alarma. Estábamos por salir y sentimos el humo«, expresó una de las empleadas al salir del edificio, según informó NA. Cabe recordar que allí mismo también funciona el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Energía dependiente de Economía.

Casi una hora después del inicio del fuego, algunos bomberos comenzaron a salir del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 250 porque controlaron la situación. Pasadas las 20:00 el fuego se controló por completo, aunque algunos pequeños focos no permitían liberar la zona. No hubo víctimas fatales ni heridos porque en ese horario ya no había tantos operarios.

«Hay mucho humo. Bomberos trabajan en el lugar, hasta ahora no asistimos a ninguna víctima. Tenemos varias ambulancias en prevención. Estamos esperando que bomberos termine de controlar la situación», detalló el titular del SAME, Alberto Crescenti, en IP Noticias una vez que su personal terminó de trabajar en el proceso de rescate.

Fuente: El Intransigente