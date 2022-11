Tras su primera aparición pública luego del atentado del 1 de septiembre, Cristina Kirchner volvió a embestir contra el Poder Judicial. Esta vez, se hizo eco de una columna escrita por la periodista Irina Hauser, en la cual describe supuestos lazos de camaristas y jueces con Mauricio Macri, a la vez que enumera maniobras en función de sus intereses.

«Justicia en Modo Macri»

«Hoy en Página 12 ‘La Justicia en Modo Macri’. Exacta y precisa descripción de las maniobras del Partido Judicial», escribió la vicepresidenta junto a la nota. En ella, se hace una descripción de lo que se espera en noviembre en la Justicia, como las audiencias en la sala I de la Cámara de Casación Penal Federal por los casos del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. En ambas, Cristina Kirchner fue sobreseída.

Con respecto al «Modo Macri», término que la expresidenta acuñó para su queja, la nota explica que la Justicia no solo ha beneficiado a Mauricio Macri, sino en contra del peronismo y el populismo. Ante ello, reafirma que tanto la Corte como los diferentes recintos de la Justicia, como el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal porteña, son parte de un entramado de la «mesa judicial M» para juzgar y perseguir a la vicepresidenta y a dirigentes y empresarios.

A su vez, Hauser hace una crítica al Gobierno y al oficialismo por no poner un procurador titular y por no encargarse de reemplazar a Elena Highton de Nolasco, la única mujer del máximo tribunal de Justicia. Aunque no se lo nombra, hay una clara reprimenda al presidente Alberto Fernández, al destacar que las esperanzas de realizar una reforma judicial han fallado significativamente.

La protesta de Cristina Kirchner en la UOM

El día viernes, Cristina Kirchner hizo una reflexión sobre el intento de magnicidio que sufrió a manos de Fernando Sabag Montiel y los posteriores procedimientos judiciales. La semana pasada, el Frente de Todos, inclusive el presidente, planteó la polémica ante la liberación de los cuatro miembros detenidos del grupo de ultraderecha Revolución Federal. Todos estaban señalados por amenazas e intimidación pública.

“Así estamos y una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada y no de víctima a ese partido judicial”, sentenció la dos veces jefa de Estado. Tampoco dejó de lado su teoría de que los instigadores son pagados «por empresarios que se identificaron con el anterior Gobierno, con el macrismo, algunos de ellos funcionarios que endeudaron a la Argentina». El principal implicado en esta acusación es Nicolás Caputo, quien, con su empresa Caputo Hermanos, financió presuntos negocios de carpintería de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal.

Fuente: EL INTRANSIGENTE