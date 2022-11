Aaron Carter, el hermano menor de Nick de Backstreet Boys, fue hallado muerto este sábado. El cuerpo del cantante se encontraba en la bañera de su casa, ubicada en Lancaster. La noticia fue confirmada por el sitio estadounidense TMZ.

Según las fuentes policiales consultadas por TMZ, recibieron una llamada al 911 el sábado a las 11 de la mañana en donde les comunicaban que un hombre se había ahogado en la bañera. Inmediatamente, detectives de homicidios fueron enviados a la escena para investigar las causas de la muerte.

Aaron saltó a la fama como cantante pop a fines de la década de 1990. El familiar de Nick de Backstreet Boys debutó en la música en 1997 cuando solo tenía 9 años y lanzó cuatro álbumes de estudio.

Aaron Carter estaba intentando alejarse de las adicciones (Foto: Instagram / aaroncarter).

Aaron Carter: de los problemas con las adicciones a sus peleas familiares

En septiembre de este año, Aaron anunció que había decidido internarse en un centro de rehabilitación de forma voluntaria para terminar con sus problemas de adicciones. En ese entonces, el cantante de 34 años, padre de un bebé de 9 meses, contó que estaba pasando uno de los peores momentos de su vida y que quería recuperarse para poder ver a su hijo Prince.

“Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez”, le contó Aaron Carter a The Sun.

Aaron Carter se tatuó la cara con el nombre de su nueva novia, Melanie Martin (Foto: Instagram / aaroncarter)

El hermano menor de Nick Carter le había otorgado a su suegra la orden judicial para la custodia de su pequeño hijo hasta que solucionara los problemas de violencia doméstica y consumo de drogas que tenían con su pareja, Melanie Martin.

“La razón principal por la que me inscribí en el programa Lionrock Recovery es para que me ayudaran con la hierba. Ya no quiero fumar más. Realmente no necesito hacerlo”, había dicho Carter en esa entrevista.

En marzo de 2020, el cantante y compositor denunció a su mujer por maltrato y violencia doméstica. La policía lo encontró en su casa de Los Ángeles con varias heridas y marcas de golpes, los cuales fueron hechos por Melanie. Las autoridades llegaron al lugar después de recibir una llamada por una pelea doméstica y al llegar vieron las heridas en el cuerpo del cantante, por lo que arrestaron a su novia, según publicó TMZ.

Aaron Carter tocó fondo debido a las drogas (Foto: Captura The Doctor)

¿Quién era Aaron Carter?

Aaron Carter fue toda una estrella en los ‘90. El artistarecibió un gran empujón de los Backstreet Boys, donde cantaba su hermano, y explotó en 1997 con el hit “Crush on You” , cuando tenía apenas 9 años. El éxito siguió con los discos Aaron’s Party (Come Get It) de 2000, Oh Aaron (2001) y Another Earthquake (2002).

Después se volcó a la actuación y su carrera musical sufrió altibajos, siempre envuelta en escándalos públicos y problemas personales. En 2017 fue detenido por manejar borracho y la policía encontró marihuana al registrar su vehículo. Durante los años siguientes, su nombre siguió apareciendo en los titulares debido a sus problemas con las adicciones.

Nick y Aaron Carter en 2006 (Foto: REUTERS/Fred Prouser).Por: REUTERS

Ese mismo año contó en un programa sobre su adicción a ciertos medicamentos. “Esta es mi realidad. No tengo nada que esconder”, dijo, mostrando una bolsa repleta de los remedios que tiene que tomar por problemas de salud mental.

En 2019, Aaron Carter fue diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad, según contó el propio músico en una entrevista en el programa “The Doctors”.

