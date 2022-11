Luiz Lula da Silva sabe que no es tiempo de izquierdas o derechas en Brasil. En medio de pedidos explícitos de golpe y cortes de ruta, el presidente electo no tiene margen de error ante un Jair Bolsonaro que no se resigna a la derrota y que en su cuenta oficial de Twitter aún se presenta como “candidato a la reelección”.

A poco menos de dos meses de asumir el poder, el 1° de enero, Lula piensa en conformar un gabinete que atraviese la coalición de izquierda encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT) y que represente a un amplio arco político inclinado hacia el centro con el respaldo de la centroderecha “democrática” en el Congreso.

“El gobierno será transversal: de centro, izquierda y derecha democrática”, resumió a TN el analista político brasileño Antonio Lavareda, especialista en comportamiento electoral.

El “Centrao”, el bloque de centroderecha se ofrece a darle gobernabilidad a Lula a cambio del liderazgo en Diputados

La estrategia de Lula es simple: aislar a la ultraderecha radicalizada que desconoce su victoria en el balotaje del domingo por más de dos millones de votos y que puso en jaque a la democracia brasileña.

“Solo quedará fuera del futuro gobierno la derecha radical”, afirmó Lavareda.

Seguidores de Jair Bolsonaro protestan por el resultado de las elecciones frente a un cuartel en Brasilia (Foto: Reuters).Por: REUTERS

En ese escenario hay un fuerte acercamiento con la senadora y excandidata presidencial Simone Tebet, del tradicional Movimiento Democrático Brasileño (MDB), del expresidente Michel Temer, considerado un traidor en la militancia del PT por su rol en la destitución de Dilma Rousseff en 2016 cuando era su vice. La centroderecha del MDB le daría el equilibrio que tanto busca Lula para contrarrestar a la ultraderecha radical.

Pero la verdadera negociación está en el Congreso. Allí el “Centrao”, el bloque de partidos de derecha que fue aliado de Bolsonaro y que suele dar gobernabilidad a cada nuevo gobierno a cambio de cargos o fondos para sus feudos electorales, ya dio claras señales de que está dispuesto a tenderle la mano al nuevo presidente.

De hecho, miembros de ese grupo político ya le dijeron a emisarios de Lula que pueden contar con una base parlamentaria sólida cuando se instale el nuevo Congreso el 1° de febrero, según Folha de San Pablo. A cambio, exigen que el futuro gobierno respalde, o al menos no ponga obstáculos, a la reelección del titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, uno de los puntales legislativos del gobierno Bolsonaro.

Las relaciones entre Lula y Lira no son buenas. El presidente electo lo llamó “emperador” durante la campaña por el excesivo poder que a su juicio acaparó en el Congreso. Pero Lira fue el primer bolsonarista en reconocer su triunfo en las elecciones, cumpliendo el principio de pragmatismo que rige las acciones del “Centrao”. Este bloque parlamentario numeroso se suele mover hacia donde sopla la voluntad de las urnas.

“El Centrao apoyará a Lula”, confió Lavareda.

El futuro de Brasil bajo un gobierno de Lula

El gran objetivo de Lula: aislar al bolsonarismo en el Congreso

El respaldo legislativo del “Centrao” al nuevo gobierno aislaría al bolsonarismo en el Congreso. Son unos 200 parlamentarios. Lo curioso es que entre los numerosos partidos que integran este bloque figura el Partido Liberal (PL), la sigla con la cual Bolsonaro buscó la reelección. La diferencia entre el PT de Lula y el PL de Bolsonaro es que el primero es más vertical, mientras que el segundo no depende del presidente saliente con el cual mantuvo una alianza ideológica temporal. Bolsonaro no es dueño ni líder del PL, como sí lo es Lula para el Partido de los Trabajadores.

Pero Bolsonaro maneja a las masas y ese es el mayor peligro que enciende todas las alarmas en el PT.

Hoy los bolsonaristas radicales del “Centrao” son menos de medio centenar. En tanto, la izquierda, sola, está en una inmensa desventaja en la Cámara de Diputados, con 120 de los 513 diputados. La misma situación se replica en el Senado, donde la derecha dominará más de la mitad de las bancas.

En el PT saben que empujar a Lira hacia el bolsonarismo radical sería un error gravísimo. A favor de un acuerdo está también el hecho de que una alianza de este tipo posibilitaría además la reelección del titular del senado, Rodrigo Pacheco. Este dirigente del Partido Social Democrático (PSD) tiene buena relación con el PT y no puso ningún reparo en reconocer la victoria de Lula en el balotaje. Incluso lo llamó para felicitarlo por el triunfo el mismo domingo a la noche.

Arthur Lira negocia con Lula para darle gobernabilidad en el Congreso (Foto: Reuters)Por: REUTERS

Lula quiere transversalidad en el gabinete y una base sólida en el Congreso para llevar adelante su agenda de gobierno. El Centrao no solo le garantizaría evitar las continuas convocatorias a ministros a deponer en las distintas comisiones, sino también aventar los peligros de “impeachment” como los que terminaron de desalojar a Dilma Rousseff del poder en 2016.

Lula necesita abrir el paraguas. El primer paso para iniciar un juicio político le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Su alianza con Lira no es solo necesaria. Es pragmática e inevitable.

Fuente: tn