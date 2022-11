Al término de una semana explosiva para la oposición debido a las múltiples internas que salieron a la luz luego de los cruces entre Patricia Bullrich y el equipo conducido por Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, le advirtió a Juntos por el Cambio que mantengan una buena relación con Javier Milei, “No lo tienen que tratar tan mal porque lo van a necesitar”, recomendó a JxC el ex funcionario que ideó el plan de Convertibilidad durante el mandato de Carlos Menem.

Las declaraciones de Cavallo fueron pronunciadas en el contexto del panel “Argentina: el debate en torno a los planes de estabilización”, un evento organizado en Tucumán por la fundación Federalismo y Libertad, con motivo de la celebración de los 10 años de la organización.

La influencia creciente de Milei

“Yo que estoy afuera de la política y ya no me voy a meter más, creo que para gobernar el próximo período, que seguramente va a ganar el candidato de Juntos por el Cambio, va a necesitar el apoyo de Milei“, expuso Cavallo durante su intervención.

“Cuando fui candidato a presidente teniendo a De la Rúa por un lado y a Duhalde por el otro, con dos estructuras políticas muy fuertes, saqué 10% de los votos y logré once diputados, que justamente eran los que les faltaban a la Alianza para tener mayoría en la Cámara de Diputados”, recordó el ex ministro con respecto a las elecciones de 1999.

Domingo Cavallo y Javier Milei.

“Después me incorporé al gobierno de De la Rúa para ayudar a que pudieran tener esa mayoría”, agregó.

A continuación, Cavallo le advirtió a la coalición opositora que el economista libertario y diputado nacional podría “arrastrar a no menos de 20 diputados”.

“Yo arrastré a once diputados. Tal como veo la cosa ahora, Milei va arrastrar a no menos de 20 diputados. Entonces, por más que él sea agresivo, no lo tienen que tratar tan mal porque lo van a necesitar cuando armen el gobierno“, aseguró.

Cavallo cruzó a Cristina y puso en duda la continuidad de Massa

Tras repartir elogios inesperados al equipo que condujo la gestión económica de Raúl Alfonsín, Cavallo expuso que los cuestionamientos sistemáticos de Cristina Kirchner a los funcionarios cercanos a Alberto Fernández podrían comprometer incluso el futuro de Sergio Massa.

El ex titular de Economía comparó la controvertida relación entre CFK y Massa con la fragilidad del gobierno radical, producida por las internas que “socavaron” progresivamente al entonces ministro de Economía.

Cristina Kirchner y Sergio Massa.

“En el momento actual no tienen equipo económico, no saben, no entienden nada del instrumental. En ese sentido estábamos mejor en la década del ’80 con el equipo de Sourrouille“, consideró Cavallo.

“Las complicaciones que el candidato (Eduardo Angeloz) le creó al propio gobierno radical al pedirle la renuncia (a Sourrouille) es muy parecido a lo que hace Cristina con todos los funcionarios que Alberto Fernández designa. Hasta ahora no lo ha hecho con Massa, pero me parece que está preparándose para hacerlo“, pronosticó el ex titular de la cartera de Economía..

Fuente: el perfil