El domingo se inauguró un mural gigante dedicado a Diego Armando Maradona en la calle San Juan. Para celebrarlo se montó un gran evento en el que hubo shows en vivo y distintos homenajes al mejor jugador de todos los tiempos. Además, estuvieron presentes dos de sus ex: Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, quienes dejaron sus diferencias atrás y se saludaron afectuosamente.

Ese mismo día, en diálogo con Intrusos (América), la madre de Dieguito Fernando se había mostrado un poco contrariada con la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe). “No me interesa hablar con Claudia, Dalma y Gianinna”, dijo. Sin embargo, minutos más tarde, desistió de su orgullo y saludó a la exesposa del campeón del mundo.

Las imágenes que compartió el programa de espectáculos muestran como fue el reencuentro entre las ex de Maradona. “Siempre con respeto está todo más que bien, obvio. Diego estaría orgulloso de esto”, aseguró Verónica. Y agregó: “Fue un emotivo porque es el día de Diego y hay que disfrutarlo”.

Una captura del encuentro de Verónica Ojeda, Claudia Villafañe, Dieguito Fernando y Gianinna Maradona. (Foto: Captura América)

Además, también valoró cómo Gianinna Maradona se acercó a Dieguito Fernando y se fundieron en un abrazo. “No me sorprende porque no dejan de ser hermanos”, dijo Verónica al respecto.

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona a casi dos años de su muerte: “Preferiría que estuviera”

A casi dos años de la muerte de Diego Maradona, su expareja Claudia Villafañe habló por primera vez de la tristeza que le produce la desaparición física del Diez.

“Querría que Diego estuviera acá, aunque todos los días tuviera un juicio”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna. Al mismo tiempo aseguró que le pesa más todo lo bueno que vivió con el ídolo que las cosas malas y las peleas que tuvieron que atravesar durante los últimos años.

Claudia Villafañe extraña a Diego Maradona: “Preferiría que estuviera acá y tener un juicio todos los días”. (Foto: Instagram claudiavillafaneok)

Después de más de dos décadas juntos, Claudia confesó que cada vez que se acerca el cumpleaños de Diego, no es un día más. “La fecha me llega”, sostuvo en una entrevista en A la Barbarossa (Telefe).

Villafañe abrió su corazón y expresó sus sentimientos más profundos con respecto a la muerte de Maradona:“Son muchos años compartidos, nos conocimos en el ‘76 y nos pusimos de novios en el ‘77 hasta el 2003 que nos salió el divorcio. Me pesa más lo bueno, yo voy para el lado más amoroso, de ayudar, acompañar”.

Y completó: “Si me decís qué querrías, diría que estuviera acá, aunque todos los días tuviera un juicio. No me importaría con tal de que las chicas no pasaran por el dolor que están pasando”.

Fuente: TN