A menos de un año de las elecciones, la suspensión de las PASO que impulsa, en su mayoría, el PJ, sigue causando polémica en la arena política. Ante las intenciones de realizar campañas cortas para evitar resultados desfavorables, Juntos por el Cambio puja para que no se realice la modificación, teniendo en cuenta perfectamente el panorama complicado del Frente de Todos. Ahora, la diputada María Eugenia Vidal se refirió a esa posibilidad, a la cual definió como una «trampa«.

«No es la primera vez, esto ya viene pasando a nivel provincial. En la provincia de San Juan, no solo se adelantaron las elecciones, sino también se sancionó una nueva Ley de Lemas, que es un sistema que claramente favorece a quien gobierna. Es hacer trampa, están cambiando todas las reglas porque creen que una PASO no es conveniente y porque así dañan a la oposición», señaló la ex gobernadora en comunicación con Radio CNN.

Las urgencias que se dejan de lado

De esta forma, según María Eugenia Vidal, no se plantea solo un cambio para beneficiar al oficialismo, sino que se dejan a un lado cuestiones mucho más urgentes, como la Ley de Alquileres. «A pesar de nuestros reiterados reclamos, porque no tenemos mayoría, no han permitido que se trate, y ese es un problema que afecta a millones de argentinos».

Otra urgencia que se deja de lado es el proyecto para legislar la Salud Mental. La diputada del PRO presentó una iniciativa para que las personas con problemas de adicción puedan ser internados de manera involuntaria. «Hoy las madres están desesperadas y no saben qué hacer, además de que no hay atención suficiente en pospandemia con todos los trastornos de salud mental», retrucó.

La visión de María Eugenia Vidal sobre la interna

En otra parte de la entrevista, la funcionaria se refirió a la grieta existente en su bloque, que devino no en uno ni dos, sino en cuatro posibles candidatos. Vidal consideró que, si el problema de la interna no se soluciona, entonces los dirigentes no están a la altura que la gente demanda. «La necesidad de la gente es de que estemos unidos. No es momento para una ola de vanidades. No me van a ver descalificando a alguien del PRO ni a ningún dirigente», mencionó.

Luego, agregó: «No me van a encontrar en la pelea frívola para ver con cuál cargo me quedo. Ahí no voy a estar yo, entiendo perfectamente lo que la gente nos demanda», explicó María Eugenia Vidal. «Sé que hay mucha desesperanza, mucha desilusión. Pero, mientras más recorro el país, más tengo la esperanza de una salida», concluyó la funcionaria.

Fuente: El Intransigente