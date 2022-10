Pocas veces Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, abre su corazón para hablar de temas tan personales como lo es la desaparición de su mamá, Marcela Basteri, a quien vio por última vez cuando él tenía 14 años de edad. Convertido en la cabeza de Basteri Collection, la primera línea de ropa y accesorios dedicada a la memoria de su mamá, el empresario rompió el silencio y abrió su corazón durante una entrevista en el programa argentino La divina noche de Dante, donde habló como nunca con Gebel de la ausencia de su mamá y de la gran relación que tiene con sus dos hermanos, Luis Miguel y Sergio.

Durante esta conversación, Alejandro Basteri reconoció que la idea de lanzar Basteri Collection surgió tras el éxito de Luis Miguel, La Serie, una historia que vino a remover las fibras más sensibles del empresario: “Como todos sabemos hubo una apertura que fue de la familia en esta gran empresa Netflix (con la serie) creo que abrieron demasiados canales que probablemente yo, por protección propia, no me acordaba, tenía un bloqueo total”, reconoció. El empresario aseguró que antes de ver la historia de su familia en la pantalla chica, lo hizo recordar los momentos familiares más importantes: “Dicen que lo que te pasa de chico te afecta de grande, en el caso de lo que me pasó o nos pasó, más bien, llega un momento en el que tu mente se bloquea”, explicó.

Como nunca, Alejandro habló de la difícil etapa que atravesó tras la desaparición de su mamá: “Yo tenía 14”. Sobre qué tan claro es su recuerdo de aquel momento, respondió: “Sí, sí me acuerdo”. A pesar de que ha sido complicado lidiar con la ausencia de su mamá, el empresario ha encontrado la manera de tenerla cerca: “Huérfano jamás, porque la siento aquí en el corazón”, respondió contundente. Aunque era muy joven cuando se enfrentó a la desaparición de su mamá, Alejandro reconoce que la soledad no ha sido un sentimiento que lo afecte: “Yo no me he sentido sólo, siempre he estado con ella de corazón”. Hizo énfasis en que la ausencia de su mamá es una situación con la que ha tenido que lidiar desde hace mucho: “Ha sido tanto tiempo atrás, estamos hablando de que yo tenía 14 años, entonces, el tiempo es un tema que es importante tener en cuenta”, recalcó.

Por más de 36 años, Alejandro Basteri ha mantenido vivo el recuerdo de su mamá, una situación que lo animó a crear Basteri Collection, un proyecto dedicado completamente a la memoria de Marcela Basteri y a su gusto por la moda: “Siempre ha estado en mi mente, pero lo mejor es poder sacar algo que realmente haga honorífico alguien tan importante como ha sido tu madre”. Para el empresario esta línea significa el legado que les dejó su mamá: “Qué bello que la gente que está con nosotros, nuestra familia, qué bonito que tengamos esta oportunidad de hablar de ella algo positivo en cuestión de unión familiar”, explicó.

La unión de los hermanos Basteri

Alejandro también explicó que en su línea Basteri Collection también hizo un homenaje a sus hermanos, Luis Miguel y Sergio quienes lo inspiraron para crear el logotipo de la marca, creado con tres letras B y una H de hermanos: “Trae un significado importante que es la unión de la familia”, explicó el empresario. En mayo del año pasado, Alejandro Basteri compartió con sus seguidores en Instagram una imagen de su mamá que acompañó de un texto en el que adelantó que estaba preparándose para lanzar esta línea de ropa que ahora es una realidad: “Mucha gente pasa por nuestra vida, pero solo muy pocas llegan a ocupar un gran lugar en nuestro corazón. Pronto haremos el mejor homenaje a quien amo y quien lo merece ¡Feliz día de las madres!”. De los tres hijos de Marcela Basteri, sin duda, Alejandro es el más abierto a la hora de hablar sobre su familia con la prensa.

Fuente: TRIBUNO