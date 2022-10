Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, escribió una carta en primera persona a 20 años del crimen de su esposa en el country Carmel de Pilar. Allí aseguró que llevar la carga de ser el asesino durante más de siete años “fue horrible” y confiesa que lo único que lo mantuvo en pie “fue saber la verdad”.

La agencia Télam reveló que Carrascosa “prefirió escribir en primera persona algunas palabras dedicadas a su esposa, en vez de hacer una entrevista por el nuevo aniversario del asesinato, por respeto a los jueces”.

La carta completa de Carlos Carrascosa

“Querida negrita:

He llevado 20 años peleando por saber quién te sacó de mi vida. Éramos tan felices en nuestro nido y hoy sigo peleando por saber la verdad. No fueron años fáciles, te imaginarás. Llevar la carga de ser tu asesino, fue horrible. Siete años privado de libertad, es algo que nunca imaginé. Y si algo me mantuvo en pie es el saber la verdad.

Te cuento que tuve un gran apoyo de todos los que nos conocen bien. Y de muchos que me fueron conociendo por el camino. Tanto mis compañeros de cárcel, como los que me cuidaban, creyeron en mí. Y ni que hablar de todos aquellos que nos conocían de chicos. Los de los lunes. Tus y mis parientes. Los del esquí, los del bridge y hasta los de la bolsa. Siempre me ayudaron y apoyaron en todo lo que pudieron.

Llegó el colmo de tener que elegir entre algunos pocos para los que me permitían tener de visita en el penal. Tuve 130 visitas distintas en esos años de encierro. Los guardias me decían: ‘¡Que hacés acá, pibe!’. Todos me ayudaban a pasar esa cosa inimaginable para los que no la vivieron.

También tengo que agradecerte porque seguro fue obra tuya mandarme a los ángeles Jor y Malu. Todo eso me dio la fuerza para seguir peleando y llegar sano a esta instancia. Tener la fuerza y llegar a este juicio que es como la culminación de mi promesa.

No puedo saber qué va a fallar el Tribunal. Lo único que espero es que Dios les dé la sabiduría divina para lo que determinen. Mi misión la cumplí: llegar al juicio y escuchar todas las voces.

A mis abogados no los quiero olvidar: Fer, Gus, Pepe. Todos de distintas formas, pero apoyando y trabajando. A todos, mil gracias.

¿Qué menos puedo hacer por vos?, mi compañera, amante y confidente. Me acuerdo cuando unos días antes de casarme me mencionaste tu miedo al matrimonio y yo te dije ‘tranquila, yo te voy a hacer feliz’. Y estoy seguro que lo logré.

Que mujer excepcional que eras: principios, carácter, la unión de la familia, mi sostén y todo.

No hay palabras para explicarlo y así de golpe, en un minuto, desapareciste de mi vida en este mundo. Te fuiste al cuarto de al lado, ya pronto nos volveremos a encontrar. Negrita divina hoy son 20 años de ese día. No puedo creer todo lo que pasó. Pero siempre me pongo en positivo y recuerdo los 31 años que pasamos.

Como dije antes, solo te fuiste al cuarto de al lado. Ya nos volveremos a encontrar y mil gracias por todo lo que hiciste desde arriba para que llegue hasta este momento.

Un te quiero enorme”.

Fuente: TN