Máximo Kirchner expresó su visión de diversos temas, entre los más destacados cuál sería el rol de su madre, Cristina Kirchner, en las próximas elecciones presidenciales. Según el líder de La Cámpora la vicepresidenta no será candidata para ocupar el poder. Además abordó el atentado que padeció la exmandataria y opinó sobre la gestión de Sergio Massa.

El diputado nacional, en una suerte de pronostico, se animó a asegurar: «Creo que Cristina no va a ser candidata«. Pese a que su palabra tiene peso específico, en el Frente de Todos hay una gran incertidumbre sobre quiénes competirán en las PASO del próximo año. También es una incógnita que pasará con Alberto Fernández, si se postulará o no.

“Creo que él ha dicho que sí, pero es raro que un presidente compita en una PASO”, indicó Máximo Kirchner. Asimismo se atrevió a dar su visión sobre la oposición. Para el líder de La Cámpora, Horacio Rodríguez Larreta será el principal candidato de Juntos por el Cambio: “Yo creo que sí, hay que ver si le pierde el miedo a (Mauricio) Macri”, expresó.

Por otro lado rememoró el día que sucedió el atentado contra Cristina Kirchner y qué estaba haciendo en ese momento: «Yo me había ido a comer a la casa de unos buenos amigos y ni bien llegué a los 5 o 10 minutos me suena el teléfono, veo que es el secretario de Cristina y, digo, bueno, lo atiendo en un ratito porque justo estaba en el medio de una charla. Había llegado a las 10 de la noche. Luego llamaron a otro teléfono… no es el país en el que uno quiera vivir”, comentó.

En ese sentido explicó por qué no utiliza chaleco antibalas pese a la recomendación por parte de Seguridad. «No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. Si yo me tengo que subir a un acto con un chaleco, no es el país en el que yo quiero vivir. Lo rechacé, pero ni por valiente ni por nada sino por convicciones, yo no quise custodia a partir de diciembre de 2019«, subrayó.

Por último analizó la gestión de Sergio Massa como titular del Palacio de Hacienda. Destacó su conocimiento por encima al que tenía el exministro, Martín Guzmán: «Está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior. Tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán«, sentenció el diputado.

Fuente: El Intransigente