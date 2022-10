En medio del revuelo que generó la acusación de un participante del reality show Gran Hermano contra el presidente Alberto Fernández, el diputado nacional Javier Milei se confesó. Walter Santiago, más conocido como ‘Alfa’, tildó al mandatario de “coimero” y en este marco, el referente de La Libertad Avanza recordó cuando en 2021, en plena campaña electoral, “un político importante” le ofreció US$ 300.000 para bajarse de las elecciones legislativas de 2021.

“Cuando nos mostraron la valija con el dinero, con mi hermana (su asesora, Karina Milei) nos cag*mos de la risa. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Le dije llévatelos, no me interesa”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia. Y agregó: “A partir de ahí evité los distintos pedidos de reuniones con gente de ese círculo que quería evitar mi candidatura”.

Ante la consulta sobre si esa suma de dinero pertenecía a un dirigente de Juntos por el Cambio, como llegó a trascender, el legislador liberal no respondió con precisión. “No importa, porque lo importante es que estaba ahí eso y yo lo rechacé. Listo, ya está”, remarcó. En esta línea, advirtió que en la política argentina hay “cosas muy sucias”, y especificó que “nunca pensó en bajar su candidatura” porque es una “cuestión de convicción”.

Por otra parte, Milei se refirió al escenario electoral de 2023 y desafió al oficialismo: “Quiero ser quien deje tercero al kirchnerismo y lo termine hablando políticamente”, marcó el libertario, quien ya anunció su candidatura a jefe de Estado. Ante los coqueteos con Juntos por el Cambio, Milei aclaró: “El candidato de Juntos por el Cambio no es mi problema, yo compito contra el que tenga que competir”.

En paralelo, dijo que “con (Mauricio) Macri habría una nueva Argentina definitivamente” y que “estuvo condicionado por los radicales y la Coalición Cívica” en su anterior Gobierno. Por último, dijo que “con Larreta se aseguraría la vuelta del kirchnerismo” y trató al jefe de Gobierno porteño como “un socialdemócrata con fuerte vocación de intervención” y que “es la Agenda 2030 y todo lo que está mal”.

El supuesto ofrecimiento a Milei

Quien sí había dado más detalles al respecto fue Carlos Maslatón, especialista de mercados y expromotor de la campaña de Milei. “La valija fue cursada por ‘Calaca’ Roja Espert y por (Luis) Rosales a Milei, por cuenta y orden de Sombrilla Larreta, y fue física, llena de plata real, no se trató de una propuesta hipotética”, afirmó. Y rescató que “Milei la rechazó in limine y desde entonces, febrero 2021, rompió para siempre con ambos”.

Semanas atrás, a través de un hilo en Twitter, el bitcoinero escribió: “Se comunica al Foro que la admisión explícita de Milei con (Alejandro) Fantino en cuanto a que le ofrecieron con valija 300 mil USD para retirarse de la política, confirma la totalidad de mis posteos al respecto incluído el documento ‘apócrifo’ de marzo de 2021 cuya autoría se me imputa”.

“Sombrilla, o tal vez Calaca Roja, fueron con una oferta muy baja que hoy luce insignificante y miserable, sin perjuicio de que el precio de Milei era cero porque rechazaría cualquier importe”, recalcó Maslatón. Y sostuvo: “Ofrecer y dar dinero para que un político desde el llano haga o deje de hacer cierta cosa no constituye ilícito alguno y no debe ser denunciado, sin perjuicio del origen de los fondos que es cuestión tributaria o de lavado aparte”.

Por último, el expromotor de Milei remarcó que “en el documento ‘apócrifo’ de marzo 2021 se decía claramente que la idea era bajarlo a Milei a cambio de una suma de dinero de 300 mil USD”. Aunque planteó que “para ser exitoso el operativo se necesitaba doblar una suma tres dígitos mayor (en verdad, sería la cotización teórica hoy)”.

Fuente: ElIntransigente