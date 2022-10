Tajante, directa y sin rodeos. De esta manera es como se muestra en cada oportunidad Florencia de la V, la conductora de «Intrusos«, el programa que se emite a través de la pantalla de América TV. En esta oportunidad, criticó lo que se está viendo en «Gran Hermano», el reality de Telefe que regresó después de años y en medio de mucha expectativa.

«En el mundo de la moda estamos viendo la diversidad de cuerpos que existen y lo aplican desde Valentino para abajo. Lo aplican todas las marcas de lujo. Eso marca algo que está sucediendo en el mundo», comenzó asegurando la presentadora, ante la atenta mirada de cada uno de sus compañeros de programa. Fue en ese momento cuando hizo referencia a lo que se ve en el ciclo de Santiago del Moro.

«Me sorprende que en este Gran Hermano no suceda, que eso no haya pasado. Como si fuera el primero, en lugar de avanzar», afirmó Florencia de la V, mientras que su panelista Pablo Layus aseguró que para él las nuevas generaciones no están con la cabeza tan «abierta». «No coincido. No coincido porque yo estoy acá sentada. Porque esto no hubiera pasado en otro momento”, dijo ella.

«Yo me crié mirando en la televisión a Mirtha, Susana a Pinki. No había ninguna conductora que yo podía decir ‘voy a llegar a ser esa’. Yo era una travesti, una trava del conurbano y lo que me está pasando a mí en este canal tiene que ver con el futuro. Yo también conduje en Telefe y tuvo un programa dos años», acotó la figura de América TV.

«Entonces, si estamos hablando de la sociedad, ¿vamos a poner toda la escoria? Cuántos chicos, chicas o niñes se sienten identificados conmigo en este momento. Muchísimos. a mucha gente le da esperanza. ¿O vos pensás que esos pensamientos, esas cabezas oxidadas es la televisión? Yo no quiero pensar que la televisión sea eso. Si vos le estás vendiendo esto, van a pensar que estos son los estereotipos de belleza», disparó Florencia dejando a todos con la boca abierta.

FUENTE: EL INTRANSIGENTE