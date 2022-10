Domingo Cavallo dio su perspectiva de lo que hay que hacer con la economía argentina. El extitular del Palacio de Hacienda recomendó que se haga un bimonetarismo donde se pueda utilizar al dólar del mismo modo que el peso. De esa manera, según el exfuncionario, se estabilizaría la economía del país. También reclamó que no haya un mercado ni único ni libre.

El economista se mostró confiado que el método utilizado por él, en su época como funcionario, serviría para revertir los problemas financieros: «Bimonetarismo es volver al sistema de la convertibilidad. La idea es que se pueda utilizar el dólar como moneda como se utilizaba en aquel momento para todo tipo de transacción y para todo el ahorro», explicó en Solo una Vuelta Más.

En ese sentido remarcó la trascendencia que tiene la búsqueda de fortalecer a la moneda nacional para que pueda competir con la divisa norteamericana. «El peso tendrá que verse, cuando se realice un plan de estabilización, cómo se hace para que no desaparezca. Hay que explicarle a la gente bien cómo está organizada una economía», comentó.

Domingo Cavallo se recordó cuando cumplía funciones en el Ejecutivo. Aseguró que su labor tuvo reconocimiento, principalmente, porque se tomaba el tiempo de enseñar su idea y cómola iba a llevar a cabo: «Lo que hice como ministro de Economía y antes como Canciller, tuvo éxito, por lo menos en los términos que tuvo éxito, porque explicamos con detalles«, enfatizó.

Como cierre habló del mercado de dólares que hay en el país. Reclamó que haya más de un tipo de mercado de divisas: «El punto que vengo haciendo y no le han prestado atención es que no puede haber un mercado único y libre de cambio que no sea ni único ni libre. Tiene que haber, en todo caso, un mercado oficial para las transacciones comerciales», concluyó.

Fuente: EL Intransigente