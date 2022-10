Los dichos de Facundo Manes el último domingo en una entrevista en La Nación + dieron lugar a un nuevo conflicto interno en Juntos por el Cambio. Es que el diputado nacional por la Unión Cívica Radical acusó al expresidente Mauricio Macri, fundador del PRO, por espionaje ilegal durante su mandato. Esto no sólo generó la reacción de Horacio Rodríguez Larreta, sino de numerosos dirigentes de los distintos espacios que conforman la principal coalición opositora.

En declaraciones radiales este martes, Rodríguez Larreta manifestó que “Mauricio no estuvo involucrado en espionaje”, en referencia al exmandatario Macri. Y sostuvo: “Sé fehacientemente desde mi convicción personal que no estuvo involucrado, pero además lo dijo la Justicia”. Luego, había publicado un tweet llamando a la unidad de Juntos por el Cambio.

En este marco de tensión interna, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente por el PRO participó este miércoles del 14º Coloquio Industrial Córdoba 2022, organizado por la Unión Industrial de esa provincia. Curiosamente, otro de los invitados al evento, además de funcionarios nacionales y provinciales, fue nada más y nada menos que el diputado nacional Manes. ¿Coincidencias de la vida?

Más allá del cruce entre dirigentes de Juntos por el Cambio que fue efectivo y se evidenció en redes sociales, canales de televisión y emisoras radiales, ambos dirigentes intentaron bajar la espuma. Rodríguez Larreta afirmó que no ve “ningún riesgo a que la unidad (de Juntos por el Cambio) esté en discusión”. “Van a seguir leyendo cada dos días noticias de ese tipo, no va a cambiar”, minimizó el alcalde porteño. “Un espacio que aspira a ser mayoritario es heterogéneo por definición, si no, no es mayoritario”, sostuvo.

Además, Rodríguez Larreta reiteró que “lo que Argentina necesita es dialogar y buscar un acuerdo que nos permita trazar un plan”. “Consenso no es unanimidad. Estoy convencido que con los sectores más extremos del kirchnerismo, la extrema izquierda o la derecha extrema también, el consenso con los valores que yo creo que la Argentina necesita no es posible, pero sí creo que hay una enorme mayoría silenciosa que no se expresa en los medios y posiblemente participa poco en la política, quiere eso”, cerró.

El jefe de Gobierno de la Ciudad brindó su discurso en el bloque siguiente al de Manes. Es por eso que ambos dirigentes no llegaron a cruzarse en el escenario del evento industrial en Córdoba. Al diputado nacional el interlocutor del coloquio lo presentó como “El personaje de la semana”, en relación a la disputa. Rápidamente, Manes salió del paso: “No. Creo que el personaje de la semana fue la discusión sobre las instituciones en la Argentina”, dijo.

“Creo que una deuda de la democracia es tener instituciones sólidas, autónomas del poder político, transparentes y tener un servicio de inteligencia que sea moderno, tipo el FBI (Estados Unidos), el Mossad (Israel). Es una deuda de la democracia”, sostuvo Manes. Y se quejó: “Todos los que hacen campaña prometen solucionar el tema de las cloacas de la democracia, pero nunca lo hacen. Ese fue el tema de la semana y tiene relación con lo que venimos a discutir acá, que es la producción, el crecimiento, el desarrollo de la Argentina”, concluyó.

Fuente: El Intransigente