La astróloga Ludovica Squirru conversó con Entre Líneas sobre su nuevo libro “Horóscopo chino 2023: Conejo de agua” y lanzó arriesgadas predicciones respecto al Mundial de Qatar 2022.

El libro está dedicado a Messi, quien es también Conejo en el horóscopo chino: “Uno no puede creer el genio humilde que es”, expresó.

“No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones. Tuve una oferta de hacer una publicidad de Quilmes sobre que íbamos a ganar y la verdad lo rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas”, expresó.

“Me encanta esta Selección de Scaloni, que también es Conejo, de madera, pero tengo algo como que ‘ojo con Qatar’, porque hay pálpitos que indican que se puede enrrarecer”, indicó.

“Sería un orgullo si somos campeones, y espero equivocarme, pero va a tapar aún más la situación que se está viviendo en Argentina, si no tomamos consciencia de lo que estamos viviendo antes del Mundial, va a ser tarde”, vaticinó.

Y agregó: “Puede ser que recordemos al Mundial por lo que no quisimos ver estos meses, porque después pasa y vienen otras situaciones. El conejo no va a ser un año tan fácil”.

La célebre escritora esotérica presenta su libro “El horóscopo chino 2023: Conejo de agua” en la Feria del Libro de Córdoba el sábado 8 a las 18 en el Teatro Real con entrada libre y gratuita.

“Me encanta reencontrarme con el zoológico humano en la Feria del Libro y la buena onda de Córdoba, reencontrarme con tantos amigos”, expresó a Entre Líneas.

Según la astróloga, el “Conejo de agua” traerá nuevas revoluciones y la gran esperanza son los niños y niñas del planeta.

“Estamos viviendo la etapa de mayor desamparo como seres humanos, nos han pasado muchas cosas y situaciones muy complicadas, el planeta entero está en jaque. Falta sobre todo de líderes inspiradores y espirituales que nos puedan guiar, y el agua es por un lado confusión y alineación”, explicó.

Su nuevo libro tendrá un especial enfoque en las infancias: “Me inspire muchísimo en hablar de los niños a través de la experiencia de muchas madres que venían a verme con sus hijos en las presentaciones y quería escribir un libro para niños, hablando de los arquetipos, de los signos, dónde nace nuestra vida, porque la niñez es la base de todo”.

Literatura y música

“Es parte de conocer la identidad y me parece una desgracia que la gente joven no tiene verdadera identidad, están buscando y es fundamental par distinguirte y para saber quién sos y qué querés, porque les ha tocado un tiempo muy complicado en donde es muy fácil lavarles la cabeza y siguen gente que no tiene la menor idea de a donde nos conducen”, argumentó.

La propuesta de este libro, según Squirru, es “retornar a nuestro niño interior y agradecerlo, para hay que recuperar la ternura”.

“El mundo se puso tan hostil, tan áspero, tan poco cariñoso. Hace falta ternura“, expresó.

Fuente: cadena3