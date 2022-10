Carhué recibió a los 180 ciclistas que participaron en el “Rural Bike” en Competitiva 58 Km y Promocional 29 Km. convirtiendo el evento en todo un éxito de convocatoria y llenando de colorido las calles de la ciudad.

Los ganadores de cada categoría fueron:

Categoría: Elite

Banquero Julián (Carlos Casares)



Categoría: Master A1

Peduto Julián (Santa Rosa)



Categoría: Master A2

Rantuche Ezequiel (Carhué)



Categoría Master B1

Piriz Ricardo Ariel (Pigué)



Categoría: Master B2

Carola Mario Oscar (Carhué)



Categoría: Master C1

Camio Pablo Eduardo (Carhué)



Categoría: Master C2

Sedrán Sergio (Puan)



Categoría: Damas Comp. A

Inchauspe Marianela (Carhué)



Categoría: Damas Comp. C

Arricau Marcela Andrea (Trenque Lauquen)



Categoría: Master D1

Giménez Ricardo Aníbal (Trenque Lauquen)



Categoría: Master D2

Metz Jorge Omar (Macachín)



Categoría: Master E

Coito Rubén (Daireaux)



Categoría: Promo Varones A

Mang Miguel ( 30 de Agosto)



Categoría: Promo Varones B

Latigan Guillermo (Casbas)



Categoría: Promo Varones C

Tello Daniel (Carhué)



Categoría: Promo Damas A

Giménez Jaqueline (Trenque Lauquen)



Categoría: Promo Damas B

Sánchez María Dolores (Pellegrini)



Categoría: Promo Damas C

Melgar Marisol (Guaminí)