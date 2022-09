José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, manifestó que el kirchnerismo se siente más cómodo cerca del delito porque le permite gobernar con mayor facilidad el país. En ese marco, Espert sostuvo que gran parte de los dirigentes del oficialismo avalan la «juventud maravillosa» de los setenta y tienen mejor relación internacional con países que son gobernados por dictaduras y asesinos como el caso de Venezuela, Irán o Cuba.

En la Radio Concepto, uno de los periodistas le preguntó al economista liberal qué opinaba sobre los acampes en la 9 de Julio del Partido Obrero y el avance del sindicato de trabajadores de neumáticos sobre el Ministerio de Trabajo. Espert respondió: «Para el kirchnerismo el quilombo, el desorden y la falta del cumplimiento de la ley es negocio porque de esa manera ellos gobiernan con más facilidad».

«Se sienten (los kirchneristas) más cómodos cerca del delito porque es gente que avala lo que pasó durante los setenta con la famosa juventud maravillosa. Las relaciones de ellos con Irán, Venezuela o Cuba son mucho mejores que con cualquier país democrático de occidente», arremetió el dirigente político que fue candidato a presidente en 2019.

«Son gente que coquetea con dictaduras, asesinos y autocracias…, no es gente que se sienta muy cómoda con el cumplimiento de reglas de juego civilizadas de un país. Están más cómodos en el medio de una sociedad media anárquica que con el orden», disparó el economista que también fue columnista en el programa Animales Sueltos de América TV.

Espert habló sobre el Presupuesto 2023

«Tengo discrepancias con el Presupuesto del 2023, porque no es realista en cuanto al crecimiento (2%) y creo que va a ser muy difícil cumplir eso, no lo veo realista en cuanto a la tasa de inflación (60%) y no veo cómo va a bajar esa inflación con una política monetaria bastante similar a la de este año. No veo cómo se pueden ganar reservas en el Banco Central. Es un mamarracho tener un dólar para cada sector», argumentó el dirigente liberal.

«El Gobierno el año pasado pronosticó para este año 39% de inflación y vamos a tener 100%. Estamos duplicando la tasa de inflación en un año y el crecimiento está cayendo a menos de la mitad de lo que fue en el 2021», concluyó Espert tras la propuesta que presentó Sergio Massa como hoja de ruta con los números fiscales y monetarios del año próximo.

Fuente: El Intransigente