Es el flamante candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, donde ya fue ministro de Seguridad cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, y quedó envuelto en un vendaval de acusaciones entre Elisa Carrió y la jueza federal de San Isidro, que lo conectan con personas vinculadas al narcotráfico. Se desprende de los discursos de odio y asegura que en su partido son “militantes de la paz”.

¿De dónde viene tu especialización en seguridad, cómo se fue desarrollando?

Siempre la seguridad, históricamente y lamentablemente en la Argentina, es uno de los grandes problemas que tenemos estructural, así como la pobreza del 30%, a veces un poquito menos.

Y que a veces están conectados incluso uno y otro.

Esa pobreza del 30% como otro problema estructural que tenemos con la inflación en la Argentina, el déficit del Estado, la seguridad es otro de los grandes problemas. Pero es un problema que atenta muy fuerte, y que cuando los temas económicos emparejan un poco, pasa a ser el primer problema. Ahí habría que tomar un expertise, dedicarle tiempo. Haber trabajado de muy joven con Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Seguridad, ministro del Interior después, pero en el área, y que fue presidente en las comisiones, que elaboró la Ley de Seguridad Interior, a partir de eso tuve una formación inclinada hacia el tema de la seguridad, porque era una grave preocupación y me parecía que había que ver y estudiar cómo solucionarla, cómo estructurar la seguridad en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires. Por suerte, fui también autor de la ley que creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en 2008, cuando fui legislador de la Ciudad. En 2007 firmo la derogación del artículo de la ley que prohibía a la Ciudad de Buenos Aires tener su propia policía, y una transferencia que llegó mucho después, cuando Mauricio Macri fue presidente y Horacio, jefe de Gobierno. Se tomó la decisión de transferir la Policía Federal que estaba en la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad, dejando una verdadera Policía Federal que tenía que ver con no tener lo que es el cuidado urbano, salvaguardando los temas que la Ciudad de Buenos Aires tiene que cuidar porque es la Policía Federal, como embajadas, ministerios, lugares federales, y fue un cambio muy importante. De ahí es que le dediqué, viajé, estudié, me formé, hice cursos.

O sea que diagnosticaste que había dos problemas importantes en la Argentina, que son la pobreza, con la economía, y la seguridad, y pensaste que debías especializarte en uno de los grandes problemas de la Argentina.

Sí, porque la seguridad hoy en el mundo, salvo en los países subdesarrollados, ha dejado de ser un problema. Sí hay…



… casos aislados.

Pero no es un problema diario. No es el problema de no poder salir del Conurbano a las siete de la tarde, que los centros comerciales cuando cierra un negocio empiezan a cerrar todos porque tienen miedo de quedarse. Este problema que tenemos, encontrarte con un delito cada dos minutos, de que en los últimos cinco días, que tiene que ver con la inseguridad aunque es el femicidio, tengamos un femicidio por día en el Conurbano. Tiene que ver con tener una política de seguridad entendiendo que es una política a largo plazo y que había que encararla. Ahora estas cosas son reformas estructurales y son de tiempo, porque la formación, al igual que la formación en educación, lleva un tiempo porque uno, cuando forma un policía en la Provincia, por ejemplo, recién al sexto año va a tener su primer ascenso, y cuando lo forma bien, uno tiene cuatro años de gobierno y tres años está formando a ese policía. Eso tendría que ser una política de Estado. Por eso la carrera de oficiales de la Policía de la Provincia dice aprobado por el Ministerio de Educación, por la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para que sea carrera. Creamos la Universidad con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. No la pudimos poner en funcionamiento, pero fue aprobada por ley, y para mí es un tema muy importante, principalmente, que los que llegan a general, a los cargos mayores, tengan formación profesional. Es importante la escuela de altos estudios que hicimos, reparamos, arreglamos en la provincia de Buenos Aires. Creo que la formación es gran parte de la calidad de la policía, porque no importa la cantidad, importa la calidad de la policía. Uno puede tener veinte policías en una cuadra que no saben qué hacer ante un delito, y puede tener un solo policía que sabe cómo resolverlo, y eso es a lo que uno tiene que tender con todos los medios que hoy tiene: informático, de cámara, de resolución inteligente de los temas, es un policía bien formado.

Fuente: El perfil