El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey reflexionó este sábado sobre el presente del peronismo. Si bien afirmó que él sigue siendo peronista, advirtió que actualmente “hay una mirada del peronismo que no tiene mucho que ver con lo que el peronismo debiera de ser”. En este sentido, planteó que dicha fuerza “dejó de revolver los problemas a la gente y hoy más buen los crea”.

“El peronismo siempre se diferenció de otros movimientos de origen social respecto de la vocación de ser un espacio que lo buscó es la movilidad social ascendente y no la lucha de clases”, explicó Urtubey en declaraciones a Radio Rivadavia. Y lamentó: “La mirada de los que hoy están gerenciando la franquicia peronista no tienen mucho que ver con lo que tiene que ver filosóficamente el peronismo”.

En esta línea, Urtubey subrayó: “El peronismo ha dejado de ser la herramienta de movilidad social y no le resuelve los problemas a la gente. Hoy más bien aparece como el que crea los problemas”, enfatizó. Él, en cambio, afirmó tener “una mirada diferente sobre lo que es el peronismo, que tiene para ofrecer a la Argentina la expresión de los que no tienen voz, que es tratar de subir a la mesa de conversación a los que no están”, se explayó.

“Hoy eso no es lo que expresa el peronismo”, objetó el excandidato a vicepresidente de Roberto Lavagna. En este sentido, sostuvo que “el peronismo es una expresión más bien conservadora que busca la continuidad en el poder de aquellos que están y eso en mi lógica no tiene nada que ver con lo que significa, lo que la Argentina necesita del peronismo”.

Ante una consulta sobre el presente del gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, Urtubey dijo: “El Gobierno no sólo está fragmentado, sino a kilómetros de distancia de la sociedad. La gente está en otra sintonía. Esa carrera por tratar de alcanzar la especie de revolución inconclusa que figura en el imaginario colectivo de algunos de los que hoy está alentando ideológicamente al Gobierno, no tiene nada que ver con lo que demanda la sociedad. Hoy la gente no está buscando la revolución, sino llegar a fin de mes”, manifestó.

Sobre su rol en la política, el salteño contó: “Estoy trabajando para que en la Argentina tengamos una alternativa superadora a esto, que no solamente es una fuerza política”. Sobre esa alternativa, explicó que se trata de “un acuerdo político que la Argentina establezca en donde los principales actores de los principales espacios puedan tener una mínima hoja de ruta común, sin plantear un gran acuerdo nacional rutilante”.

“Algo mínimo, básico, fundamental, que permita reglas de juego para que la Argentina pase a ser un país un poquito más previsible”, completó Urtubey. Por último, se mostró duro para con la figura del Presidente: “Alberto Fernández no representa nada y en Argentina necesitamos recuperar la representación. El problema que tenemos es no entender que el representante por definición del pueblo argentino frente a todo lo que tenemos que resolver es la representación de la insignificancia absoluta”, sentenció.

Fuente: ElIntransigente