El domingo 2 de octubre a las 11 hs. se llevará a cabo en Carhué, largando desde el Frente Costero, la carrera “Rural Bike Carhué”.



Competitiva 58 Km: recepción 8:30 horas

Promocional 29 km: recepción 8:30 horas

Categorías Campeonato Rural Bike:



CATEGORIAS

Elite (18 a 29)

Master A1 (30 a 34)

Master A2 (35 a 39)

Master B1 (40 a 44)

Master B2 (45 a 49)

Master C1 (50 a 54)

Master C2 (55 a 59)

Master D1 (60 a 64)

Master D2 (65 a 69)

Master E (70 en +)

Damas Elite (18 a 29)

Damas Comp. A (30 a 39)

Damas Comp. B (40 a 49)

Damas Comp. C (50 en +)

Promo Varones A (18 a 34)

Promo Varones B (35 a 49)

Promo Varones C (50 en +)

Promo Damas A (18 a 34)

Promo Damas B (35 a 49)

Promo Damas C (50 en +)





Esmerado servicio de Cantina a cargo del C.E.F. N°28

Inscripción y fiscalización

http://www.deportesydesafios.com.ar/