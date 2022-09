El 18 de Septiembre de 1970, en Londres, Inglaterra, moría el más grande guitarrista de Rock de todos los tiempos, ídolo de sus colegas y símbolo de festivales multitudinarios, ese día con solo 27 años fallecía Jimi Hendrix.

Nacido el 27 de Noviembre de 1942 en Seattle, EEUU, con el nombre de Johnny Allen Hendrix, aunque poco después, al fallecer su hermano León Marshall, le cambiaron el nombre a James Marshall Hendrix.

A los 4 años le compraron una Armónica, su primer instrumento. Con el divorcio de sus padres, a sus 9 años fue entregado a su abuela paterna Nora Rose Moore, quien le brindó un ámbito familiar y estabilidad. A los 14 años, su padre le compró una guitarra acústica con la que hizo sus primeras armas. A los 16 años, para levantarlo de la depresión por la muerte de su madre, le regalaron la guitarra eléctrica, una Supro Ozark roja, que utilizó en varias bandas juveniles.

A principio de los ’60, por un delito menor, debió elegir entre la cárcel y el servicio militar, eligió esto último, sirviendo en Fort Campbell, en Kentucky. Nunca se pudo adaptar y encontró la manera de lograr la baja, le dijo al psicólogo de la base que era homosexual. Se instaló en Clarksville, Tennessee, donde en 1962 ingresó a la banda “King Casuals”. La banda se trasladó al corazón de la comunidad afroamericana, a Nashville, allí Hendrix se hizo conocido y era convocado por otras bandas.

En 1964 fue convocado por los “Isley Brothers” para una gira por todo el país, ya no solo lo convocaban, si no que se peleaban por él. Tocó con los “Upsetters”, “Chitlin’ Circuit” y en la que mas se lució, “Ike & Tina Turner”. En 1966 formó su primer grupo, “Jimmy James and The Blue Flames”, pese a ser ya un experto guitarrista le pidió a “Frank Zappa” que le diera algunas clases. Hacia fin de año, formó un Power Trío junto a Noel Redding y al baterista Mitch Mitchell, nacía “The Jimi Hendrix Experience”.

Salvaje y preciso conquistó todos los escenarios, sus colegas lo admiraban e imitaban, compartió escenario con los grandes del Rock & Roll en multitudinarias giras mundiales. En 1967 participó del “Monterey International Pop Festival”, donde se comentaba que Hendrix no tocó su “Stratocaster”, si no que tuvo sexo con ella. Luego llegó Woodstock en 1969 allí fue que llegó a la cima.

Durante una gira por Europa, luego de una fiesta, el 18 de Septiembre de 1970, debido a una mezcla de somníferos y alcohol, quedó semi inconsciente. Debido a la negligencia del camillero responsable de su traslado se ahogó en su propio vómito mientras era llevado al hospital. El mas grande guitarrista de todos los tiempos se marchó dejando un legado de estilo y pasión, además de discos como “Are You Experienced?” y “Electric Ladyland”.

