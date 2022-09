Al tiempo que Sergio Massa levanta la bandera de largada para debatir el Presupuesto 2023 en el Congreso de la Nación, en la Provincia ya hay sendas especulaciones sobre lo que puede venir en el debate propio que tendrá condimentos calientes en la Legislatura bonaerense cuando el gobernador Axel Kicillof ponga la firma y despache el texto.

El año pasado, con el rechazo de la oposición al Presupuesto se especulaba con que pudiera replicarse en tierra bonaerense, algo que finalmente no ocurrió, aunque no quedaron por fuera las tensiones. Ahora, con la previsión de que el texto ingrese en el mes de octubre, oficialismo y oposición se preparan para otros meses intentos de rosca, exigencias y negociaciones.

Los que dieron el puntapié inicial fueron los intendentes de Juntos, que en el marco de un foro en Balcarce establecieron que la discusión del Presupuesto 2023 va a tener como condición la institucionalización del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo de Seguridad.

“El próximo año no vamos a estar cómodos con esto de armar un CUD a las apuradas con el promedio de tres años, vamos a pedir que se nos expliciten las variables de su formación”, sentenció un alcalde PRO a Infocielo.

Las autoridades de la Legislatura bonaerense y el ministro de Hacienda, Pablo López, en la presentación del Presupuesto anterior

Pero no solo lo buscará la oposición, sino que desde los bloques “satélite” en la Cámara de Diputados explicaron a este medio que la inclusión del FIM en la ley de leyes, “es una necesidad de los 135 municipios y, por lo tanto, será de sentido común buscar la forma de cumplir con ese pedido”.

Tanto desde la Cámara baja como el Senado, la oposición ya empezó a calentar motores con la exigencia de información sobre la ejecución del presupuesto de este año, una demanda que ya derivó en un pedido de informes.

“Todavía no tenemos información sobre la ejecución del Presupuesto vigente, entonces no es serio ponernos a discutir el del año que viene si no sabemos cómo se gastó este”, marcó un legislador con banca en la comisión de Presupuesto e Impuestos.

Asimismo, otro señaló que en la oposición rige “la expectativa de tener un debate serio y profundo”, ya que el año pasado se mezcló con la discusión por la reelección indefinida, además de que “no vinieron todos los ministros que hubiésemos querido, como por ejemplo el de Seguridad (Sergio Berni), esperamos que esta vez lo hagan”.

Desde el Senado, en tanto, desde la bancada de Juntos un legislador con amplia experiencia dentro de la comisión de Presupuesto analizó que “a nivel nacional el Gobierno se vuelve a quedar corto con la proyección de inflación, que es la que después termina tomando la Provincia”.

Por otro lado, un senador postuló también el debate que dejará la Ley Fiscal Impositiva y esgrimió que analizarán “cuánto planean actualizar los valores de los impuestos provinciales, es una duda a la que estaremos atentos porque si prevén una inflación alrededor del 60 por ciento, puede ser una fuerte suba impositiva”.

Pero no solo en la oposición hay demandas, sino también dentro del Frente de Todos, donde algunos ya avisaron que darán “la discusión hacia adentro” y pelearán por una mayor distribución de recursos que no quede concentrada solo en el Conurbano.

Por ejemplo, el peronismo del interior en ambas Cámaras señaló que van a mirar con detenimiento cuáles y cómo estarán planificados los recursos para el interior, como así también evaluar qué pasa con las atenciones médicas para ver su repercusión en la coparticipación ya que entienden que hay muchas asimetrías en ese punto, además, claro cuánto hay de FIM.

Así las cosas, la Legislatura ya comenzó a moverse al ritmo del cierre de año, que nunca en la Provincia es tarea sencilla.

