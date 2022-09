La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) protagonizó este martes una importante movilización por el salario. Según estimaron desde la organización que lidera Rubén “Cholo” García, 15 mil trabajadores y trabajadoras – estaban convocados delegados e integrantes de las comisiones directivas de los 135 municipios- marcharon hasta la Casa de la Provincia en CABA.

Las columnas de manifestantes se concretaron cerca del mediodía Avenida de Mayo y 9 de Julio y se movilizaron hasta la sede bonaerense ubicada en la ciudad de Buenos Aires para la entrega de un petitorio. Desde la entidad gremial, mostraron malestar porque los responsables de la dependencia no les abrieron la puerta y únicamente los atendieron desde una ventana, según confiaron a INFOCIELO.

Luego la manifestación – que ocupaba unas diez cuadras- miles de trabajadores se trasladaron hasta el Congreso a brindar su apoyo a Cristina Kirchner. La Vicepresidenta se asomó a saludar desde los balcones a los manifestantes.

Municipales se trasladaron hasta el Congreso a brindar su apoyo a Cristina Kirchner. La Vicepresidenta se asomó a saludar desde los balcones.

¿Cuáles son los reclamos de los trabajadores municipales?

Uno de los puntos centrales se vincula con el pedido a Axel Kicillof para que convoque al Consejo Provincial del Empleo Municipal. Se trata de un espacio contemplado por la ley 14.656 que no ha sido instrumentado y que – pese a no ser vinculante- permitiría sentar “de igual a igual” a representantes gremiales con los intendentes para definir acuerdos salariales marco.

“Vamos a mostrar la grave situación que están pasando los trabajadores municipales con salarios de indigencia. La provincia ha mandado mucha plata a los municipios pero no se representa en los salarios de los trabajadores” explicó Rubén García, secretario general de FESIMUBO.

FESIMUBO estimó que unos 15 mil municipales marcharon por el salario a la Casa de la Provincia en CABA (Foto gentileza FESIMUBO)

En ese marco, denunció que “casi 40 municipios de diferentes colores políticos que no hacen paritarias” y dijo incluso que “hay municipios que ponen tres o cuatro meses de masas salariales a plazo figo pero le niegan a los trabajadores municipales la reapertura de paritarias”, algo que consideró como “indignante”.

Además, explicó que en la mayoría de los municipios, “los salarios tienen un 50% en negro y ese pago en negro contribuye a la desfinanciación del Instituto de Previsión Social”, otros de los ejes de la protesta. A ello, agregan deficiencias de arrastre en las coberturas de salud de la obra social IOMA.

Las columnas de manifestantes se concretaron en Avenida de Mayo y 9 de Julio y se movilizaron hasta la Casa Provincia en la ciudad de Buenos Aires para la entrega de un petitorio (Foto gentileza Fesimubo)

Sobre la asunción en el ministerio de Trabajo bonaerense de Walter Correa, un hombre surgido del riñón sindical, mostraron expectativas: “Correa es un hombre que conoce y es un dirigente gremial importante. Es de Avellaneda, mi mismo distrito y no tengo dudas que una vez que se siente en su ministerio seguramente nos tendrá que convocar para la creación del Consejo Provincial. No pretendemos que el gobernador se pelee con los intendentes. Al contrario, queremos mostrar que se ha enviado mucha plata a los municipios pero que en realidad los municipios no la distribuyen como tiene que ser entre los trabajadores” explicó Rubén García.

Fuente: Infocielo