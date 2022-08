El 2022 marcó un récord en cantidad de disciplinas culturales participantes a nivel local y finalistas de Adolfo Alsina.

Viajarán en el mes de octubre a las finales de los Juegos Bonaerenses 2022 a Mar del Plata: Ariana Peralta Distel en Objeto tridimensional sub 18; Joaquin Schiller en Fotografía Juveniles; María Cristina Pop en Fotografía Adultos Mayores; Mia Reissing Villar en Solista Vocal sub 15; Rodrigo Metral en Solista Vocal PCD; Lucía Gomez y Milena Ferreira en Danzas Folclóricas sub 18; Mónica Casas y Carlos Canzio en Danzas Folclóricas adultos mayores; Ludmila Hirsch, Rodolfo Paz Paez, Francisco Leonhardt Felsinger y Sebastián Resler en Teatro. La Etapa Regional de las disciplinas de Cultura se llevó a cabo en la ciudad de Pigüé.