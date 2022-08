No se guardó absolutamente nada y disparó sin filtros ni tapujos. Y es que en medio de momentos de mucha tensión en el plano político nacional, Baby Etchecopar dejó un durísimo editorial en el programa que lleva adelante a través de la pantalla de A24, «Basta Baby». Sin pelos en la lengua, se manifestó sobre al acampe en la casa de Cristina Kirchner y, además, acerca de los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la muerte del fiscal Nisman.

«Te rompen las bol… con todo y están estas bestias hace tres días rompiendo los huev… en la puerta de la casa de Cristina Kirchner cantando ‘La marcha peronista’. Si yo me pongo en doble fila en la puerta del canal me llevan la camioneta, estos tipos están hace tres días y no hay un solo policía que les diga ‘salgan de la calle’», comenzó afirmando el periodista.

«Como son cabezas de termo ya empezaron a armar puestos, choripán, cerveza. Ahí vive Cristina, pero no ustedes, vuelven al barro, se toman cuatro bondis para ir a cobrar los planes. Los vecinos de Recoleta están en el medio del humo, en el medio de los gritos. Hay que estar tranquilos, no tienen que confrontar con estos wachiturros», lanzó Baby Etchecopar.

Sin rodeos

Fue en ese momento, cuando el conductor hizo referencia a las declaraciones del mandatario en TN. «Cuando Alberto Fernández empezó a hablar de Nisman creí que no lo iba a decir y lo dijo. La mejor guerra en este momento es la guerra pacífica, hay que ignorarlos, Cristina está jugada, hay que esperar la condena», señaló el comunicador.

«La mejor forma de que Cristina vaya en cana o sea condenada es no meterse, dejarlos solos gritar, llega un momento que la espuma cae. Estos fundamentalistas no son el pueblo, son un poco de gente. Quedémonos de la vereda de enfrente, acá han venido boludos a pedirme que hiciera la v, a mi no me lastima hacer la v de la victoria, el tema es quién sos, no lo que haces. Nosotros no somos como ellos, ni tampoco somos como ella», finalizó Baby.

Fuente: El Intransigente