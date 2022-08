El procurador Eduardo Casal recibió este jueves por la mañana a los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, luego de los dichos de Alberto Fernández en A Dos Voces.

Después, le envió una carta al Presidente en donde le expresó su “profunda preocupación” por sus dichos despectivos hacia el trabajo de Luciani.

“Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en mi carácter de Procurador General de la Nación interino, a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa “A Dos Voces” emitido por la señal TN en la noche de ayer acerca de la actuación del doctor Diego Luciani, Fiscal General, al pronunciar su alegato”, comienza la carta de dos carillas.

Y sigue: “Es mi deber constitucional e institucional advertir que la vinculación que usted realiza entre ‘una persecución judicial y mediática’ y el debido cumplimiento en representación del Ministerio Público que ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones (art. 63, inc. c, de la ley 27148) la que, a mi entender, se ve incluso agravada por las referencias peyorativas con que ha calificado su condición profesional”.

Para cerrar, Casal aseguró que los dichos de Fernández menoscaban “la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal” y atentan en contra de la “división y respeto de poderes”.

Durante una entrevista exclusiva en A Dos Voces (TN), Alberto Fernández dijo: “No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia”.

“Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción. A nosotros no nos une la búsqueda de la impunidad, nos une la búsqueda de justicia. Hay que prestar atención seriamente a lo que pasa con la justicia, este juicio es un disparate jurídico”, continuó.

Luego, el Presidente comparó a Luciani con el fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado muerto un día antes de que expusiera en el Congreso una denuncia contra Cristina Kirchner. “Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Pero alentar la idea de que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman…. Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no otra cosa. Yo lo que espero es que Luciani no haga algo así”, dijo.

Por sus dichos, Juntos por el Cambio pidió el juicio político.

