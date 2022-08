En una entrevista en la que se refirió a la situación política y social que atraviesa la Argentina, Raúl Lavié se mostró indignado por la defensa que hizo Pablo Echarri de Cristina Kirchner antes de que comenzaran los alegatos de los fiscales durante el juicio “Vialidad”

“Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, había expuesto el galán de telenovelas en el tuit que generó polémica en las redes sociales. La frase también generó rechazo en Lavié, que no dudó en sentar su posición en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Me llama la atención, por eso mismo estoy preocupado. Es un enfrentamiento estéril y de que el país esté revolucionado más allá de la parte política y nosotros estamos sufriendo todas estas cosas, somos los que votamos. Podemos pensar distinto, pero no podemos incrementar el enfrentamiento y la violencia. Basta de estas cosas, muchachos”, opinó El Negro.

Y agregó: “El año próximo que estarán las elecciones tratemos de tomarlo de otra manera, que se clarifique cada partido político para que así podamos elegir un futuro mejor del que estamos viviendo, me dan bronca y es tremendo todas estas declaraciones que surgen”.

En un pasaje anterior de la conversación, Lavié había reconocido que no estaba nada tranquilo con las cosas que están pasando. “Todo el mundo se pelea y busca protagonismo. Y la gente no sabe lo que está ocurriendo y los cambios políticos, es uno de los momentos más difíciles en toda la historia argentina”, analizó.

Luego, desligándose de los artistas militantes, no dudó en destacar que solo quiere concentrarse en su profesión: “Prefiero seguir en mi mundo y llevarles buenos espectáculos a la gente, en el interior uno tiene mucha convocatoria y la gente está cansada de todo esto, esa es la mayor preocupación que tengo yo”.

La polémica que generó el mensaje de Pablo Echarri en defensa de Cristina Kirchner

El mensaje de Pablo Echarri a favor de Cristina Kirchner tuvo una fuerte repercusión en Twitter. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con sus palabras, pero también estuvieron quienes repudiaron la forma en la que se expresó.

“No la van a tocar Paul. La van a meter en cana. Pero como en este país la Justicia es lenta, y tiene mil atajos para los delincuentes, seguramente logre domiciliaria”, le escribió @jpsanzi.

Pablo Echarri se expresó a favor de Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter. (Foto: Twitter / echarripablo1)

En tanto, con bastante ironía, @adry_sanchez le compartió su análisis: “Tranquilo Pablo, si no afanó no va a pasar nada. Creo que en ese caso se demostraría que es muy inocente. Se enriquecieron increíblemente sus amigos, secretarios, ministros y jardineros. Se ve que ella es muy inteligente para algunas cosas, pero eso se le pasó. No se dio cuenta”.

La Vicepresidenta está siendo juzgada por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. El fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de cárcel para la exmandataria e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

