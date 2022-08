Juan Manuel Urtubey, dirigente peronista que gobernó ocho años consecutivos la provincia de Salta, manifestó que el pedido de condena del fiscal, Diego Luciani, contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad es una buena noticia en términos de calidad institucional. Por otro lado, criticó al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio por «apretar a los jueces».

«Que un fiscal pueda acusar en juicio a una vicepresidenta en ejercicio es una buena noticia en términos de calidad institucional. El sistema político argentino está dando un espectáculo dantesco. Los adeptos al Gobierno presionando a los jueces para que no condenen y del otro lado del mostrador de la política (Juntos por el Cambio) están apretando a los jueces para que condenen», indicó Urtubey en una entrevista con Alejandro Fantino en América TV.

«Si esa persona (Cristina) cometió ilícitos, los que no estén de acuerdo deberán apelar, pero pretender que esto solamente singinifque una cuestión política es seguir degradando a nuestro sistema institucional. La Justicia está para impartir justicia y no para construir mártires. Yo tengo una posición totalmente contraria a la de este Gobierno, pero la responsabilidad penal la determina la Justicia», insistió el exgobernador.

«Este Gobierno está fracasando en su gestión y estamos proyectando una inflación del 100% y el anterior Gobierno también se fue fracasando. La gente se hartó de todo esto y el año que viene se termina esta polarización. La gestión ha fracasado y yo estoy trabajando en la renovación de la política. Hoy no tengo ningún cargo en la política. Yo quiero una renovación peronista», admitió Urtubey.

«Yo no voy a ser responsable de que sigan fundiendo el país como lo están haciendo y va a terminar mal. El Gobierno no resuelve los problemas de la gente y los agrava. La Argentina necesita generar incentivos de inversiones recuperar la seguridad jurídica, establecer una política monetaria responsable y eso no se hace con un par de declaraciones», argumentó el abogado y profesor de 52 años.

«No dolarizaría. El problema está en el déficit fiscal galopante y la Argentina necesita trabajar sobre eso e incentivar las exportaciones. Hay que bajar los impuestos por lo menos en un tercio de lo que tenés hoy. Para resolver el problema previsional necesitas duplicar o triplicar más trabajadores registrados para que hayan más aportes», concluyó el exdiputado de Salta.

