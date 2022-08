Nicolás Pachelo, principal acusado del asesinato de María Marta García Belsunce, aceptó responder preguntas de la Fiscalía durante la jornada de este lunes. Así, se le preguntó sobre el horario en que dice haber estado en un shopping, el mismo día en que mataron a la víctima.

Pachelo sostuvo esa coartada desde el primer momento y durante los últimos 20 años para demostrar que no estaba en el country Carmel en el momento del asesinato.

Pachelo sostiene la coartada de la compra del juguete.

El exvecino de la socióloga tomó la palabra tras el cuarto intermedio de la 17ta. audiencia que se realiza en los Tribunales de San Isidro, a fin de aclarar los dichos del periodista Pablo Duggan, quien declaró en el primer turno.

Duggan repasó que Pachelo dice haber ido el 27 de octubre de 2002 al Shopping Paseo Alcorta, en Palermo, para que Sivia Ryan, su madre, le comprara un regalo de cumpleaños a su hijo. El periodista recordó Ryan “pretendía probar esa coartada con un ticket que tenía como horario las 19.40, aunque era imposible que estuviera allí”. Esto último surge a partir de que un peritaje demostró que se hicieron dos llamadas desde el teléfono celular del acusado a las 19.01 y a las 19.32, que impactaron en antenas cercanas al country Carmel de Pilar.

Además, el periodista incorporó un informe de la tarjeta Visa de Ryan, que tenía como horario de la compra las 21.03 hs. Fue entonces cuando Pachelo quiso hacer su descargo.

QUÉ DIJO PACHELO SOBRE LA COMPRA EN EL SHOPPING

“No tenía conocimiento con respecto al informe de la tarjeta Visa del Mundo del Juguete. Me enteré hoy después de 20 años. El ticket decía 19.40, entonces yo reconstruí desde ese horario para atrás y no para adelante. Entonces cuando yo dije que estaba 19.40 en el Alcorta no fue para generar una coartada falsa”, aseveró.

“Me vengo a enterar 20 años después que la compra se hizo 21.01 de la noche, si hubiera sabido eso antes de que empiece ese juicio, hubiera dicho 21.01. Yo nunca quise hacer una coartada falsa, me guié de un ticket que lo imprimió el Mundo del Juguete”, enfatizó.

El Shopping Paseo Alcorta, donde Pachelo asegura haber estado el día del crimen.

El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, le preguntó si sabía que su madre guardaba el ticket de compra, a lo que el acusado respondió que no lo recordaba pero que era de suponerse, ya que su madre “guardaba todo un año o un año y medio”.

El juez Federico Ecke, a su vez, inquirió por qué guardaría la mujer un ticket en una caja fuerte. “Cuando se supo que fue un homicidio y empiezan a nombrarme, con mi mamá empezamos a pensar qué hicimos el 27 de octubre, y para protegerme ha guardado el ticket”, argumentó Pachelo.

“Yo me acuerdo tres cosas muy objetivas: que mi madre no lo vio (a su hijo) el 25 de octubre; que estábamos en deuda porque mi madre no le había comprado regalo, que para un nene de 7 años es algo importante; y que mi hijo eligió el regalo. Ahora, por los horarios, me tengo que guiar con el ticket, gracias a Dios está ese ticket. Lo que no me cerraba era el horario, porque yo sabía que estaba ahí”, expresó. Y aseguró que luego de eso cenaron en familia, aunque no recuerda si dentro o fuera del shopping, y que regresó a su casa en Carmel cerca de las 12.30 o 1 hs del 28 de octubre.

“Lo más grave que escuché es que yo soy el autor (del crimen de María Marta)”, dijo. Y sostuvo que no tiene nada que esconder y que cuando sea el momento responderá sobre otras cuestiones.

“Jamás cometí un delito violento en 46 años. Una sola vez me acusaron como partícipe necesario (robo a la casa de un amigo). Tuve siete allanamientos, jamás en mi vida se secuestró un arma en mi casa”, enfatizó.

