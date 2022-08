La economía argentina se encuentra en crisis. El Banco Central no cuenta con mucho dólar en sus reservas y ello es un arma de doble filo porque significa que los pesos que hay en circulación no cuentan con un respaldo firme. Ante ello, el Gobierno nacional tomó algunas medidas para recaudar dinero aunque por ahora no han sido suficientes y Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, lo analizó.

El economista reconoció una seria falencia en lo económico y en LN+ le pidieron que explique algún método para engrosar las cuentas. Para ello Damián Di Pace junto a Luis Majul sacaron una caña de pescar y casi como un trabajo de paciencia y dedicación le pidieron al funcionario macrista que detalle su plan para obtener divisas.

«Lo que hay que hacer en el cortísimo plazo es pagarle al sector que tiene chances de liquidar. Abrir la ventana y que les paguen 300 pesos por dólar que es lo que vale la producción del campo», indicó Martín Tetaz. Teniendo en cuenta que la divisa estadounidense sale $142 en el mercado oficial, es llamativo su análisis aunque lo argumentó.

El dirigente, explicó que «a esta altura del campeonato da igual el ingreso fiscal. Hay que conseguir dólares para que siga la economía. Sino vamos a estanflación que es una inflación arriba de 3 dígitos más una economía en recesión más profunda en el segundo semestre«, detalló el economista. Este sería su plan para que el BCRA recupere parte de las divisas además de un severo recorte estatal sobre los planes sociales y cargos públicos.

¿El Gobierno perdió la economía?

Por último, Tetaz sostuvo que la economía del país ya no tiene un rumbo definido y ejemplificó con que «en el presupuesto no aprobado pretendían 5.5 millones de pesos para las jubilaciones. Parece mucha plata pero en intereses de leliq se va a pagar lo mismo. Es decir lo mismo en intereses que en jubilaciones. Eso muestra que se perdió el control monetario», culminó.

Fuente: El Intransigente