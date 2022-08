En el Frente de Todos hay una gran disconformidad en determinados sectores. Uno de los dirigentes sociales más importantes, Juan Grabois, lo hizo saber públicamente. El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) tienen a tres diputados en el bloque oficialista y ya comienzan a poner en duda su continuidad dentro de la coalición.

La asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura generó expectativas tanto en la alianza de Gobierno como en los mercados. En el Frente de Todos la falta de anuncios hacia los sectores más rezagados hizo que algunos dirigentes pongan en duda la continuidad en el bloque que preside Germán Martínez en Diputados.

Uno de los más enojados fue Juan Grabois. El dirigente social exige el Salario Básico Universal para afrontar la alta inflación. Ante la falta de respuesta, el titular del Frente Patria Grande baraja la posibilidad de romper con el oficialismo. Quien lo hizo saber fue Natalia Zaracho, una de las que representa al dirigente social en el Congreso de la nación.

«Esperamos que en estos próximos días haya algún anuncio que beneficie al sector que la está pasando muy mal. Es muy difícil seguir siendo parte de una coalición en la que no te escuchan«, declaró la referente cartonera. Según cuenta NA, el 3 de septiembre se debatirá, en el Frente Patria Grande, cómo seguir en el recinto legislativo. En caso de romper, la oposición quedaría con primera minoría.

Otra que también se mostró dubitativa por las escasas medidas que ofreció Massa, fue Ofelia Fernández. La legisladora porteña tuiteó: «Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no se que sentido tiene seguir en los bloques». Se esperan decisiones.

Fuente: El Intransigente