A casi un mes del inicio del tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, que tiene como principal acusado a Nicolás Pachelo, el imputado abrió sus redes sociales para contar su versión del homicidio que ocurrió el 27 de octubre de 2022.

“Todas las redes fueron creadas para contar la verdad. Soy inocente y así voy a demostrarlo”, le dijo Nicolás Pachelo a TN en exclusiva. Al igual que publicó en su Instagram, el hombre que está preso en la Unidad N°9 de La Plata confirmó que irá contando “cronológicamente los hechos” a través de una serie de videos que publicará en su canal de Youtube.

Según el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), para los reclusos no está permitido el uso de redes sociales en los celulares, exceptuando WhatsApp, que sirve para “continuidad pedagógica y vínculo familiar”. “El tiempo y el entorno no son los ideales para grabar los videos. Más con el cansancio que produce el juicio”, dijo Pachelo a TN.

¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué recién en agosto de 2022 y no en septiembre de 2018 cuando se elevó a juicio la causa? La respuesta del exjugador profesional de póker es concreta: “Siempre quise defenderme dónde debía, que para mí era la justicia. Pero no puedo permitirme más escuchar tantas barbaridades gratuitamente”.

“La idea es que la gente pueda tener otra perspectiva, que hasta ahora no tuvieron. Necesito que la gente escuche mi verdad, por eso voy a dedicarme a contestar cada una de las acusaciones en mi contra”, agregó el hombre que está acusado de asesinar a María Marta García Belsunce junto a los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45).

Pachelo no quiso adelantar su opinión sobre ciertos temas como quién mató a la socióloga en el country Carmel de Pilar, por qué se lo acusa a él y a otros dos hombres, qué relación tuvo con el secuestro del perro “Tom” y por qué lo ubican cerca de la casa de los Carrascosa al momento del crimen. “Iré contestando las preguntas cronológicamente en otros vídeos”, respondió.

Fotos, mensajes y un video de casi 10 minutos: el inicio en las redes para Nicolás Pachelo

La red social que más actividad tuvo este martes por Nicolás Pachelo fue Instagram. Allí utilizó una imagen de las audiencias que se desarrollan en los Tribunales de San Isidro para escribir un descargo.

“Hola, mi nombre es Nicolás Pachelo y por este medio les voy a compartir cronológicamente -mi verdad- la otra versión que nadie escuchó hasta ahora”, escribió en la primera historia publicada.

Las historias que subió Nicolás Pachelo en Instagram.

En el primer video que publicó en YouTube, Pachelo enumeró los distintos momentos que tuvieron los dos juicios por el crimen de María Marta García Belsunce. Allí explicó que Carlos Carrascosa estuvo condenado como homicida de la socióloga, y que en 2016 la Sala I de la Cámara de Casación Penal bonaerense revocó esa decisión.

También mencionó el juicio que condenó a los familiares de García Belsunce por encubrir el crimen en Pilar, y habló del nuevo juicio que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro: “No hay ni una prueba más que hace 20 años. Con las mismas pruebas que condenaron a Carrascosa me acusan a mí”.

Además, anticipó que la cuenta solo será pública por “un tiempo breve” y que sumará contenido a YouTube y Twitter. En su primera publicación en Instagram, con una foto suya, agregó: “Soy inocente”.

El cambio de estrategia de Nicolás Pachelo

La estrategia de Pachelo cambió hace dos semanas y quedó claro con dos acciones: la inclusión de la abogada Raquel Pérez Iglesias y su actitud en el juicio luego de que los testigos dieran su testimonio. Defensa rápida, declaraciones espontáneas y chicanas se vieron en las últimas audiencias.

Esta nueva postura sumó un otro elemento: ya no es suficiente lo que se dice en las audiencias ni el discurso que expone su abogada. Quiere ser él quien cuente la historia.

Su carácter siempre ha sido un centro de atención, al punto de que varios familiares de María Marta García Belsunce hablaron de amenazas. Nora “Pichi” Taylor, María Laura García Belsunce, Mariano Maggi, Leila Keller y hasta Horacio García Belsunce declararon que habrían sido amenazados por el imputado.

De todas esas acusaciones, solo Maggi y Taylor lo denunciaron. Nunca prosperaron esas causas, por lo que Pachelo fue absuelto.

Fuente: TN