La cantidad de personas no vacunadas o con vacunación incompleta que murieron con Covid-19 en dos hospitales del conurbano bonaerense durante la tercera ola de coronavirus casi duplicó el número de fallecimientos reportado entre los pacientes con inmunización íntegra, de acuerdo con un estudio difundido hoy.

El estudio fue confeccionado por médicos de los hospitales Posadas e Interzonal General de Agudos Eva Perón con información relevada durante la tercera ola de la pandemia de coronavirus y publicado en la última edición de la revista científica “Medicina” bajo el título “Pandemia por Covid-19: evolución de la enfermedad y mortalidad de pacientes internados en relación a la vacunación”.

La investigación considera “vacunación completa” la de aquellas personas que al momento del relevamiento tenían dos dosis o más y había transcurrido menos de 150 días desde la última aplicación; mientras que la “vacunación incompleta o no vacunados” refiere a haber recibido ninguna o una dosis, o dos dosis pero habiendo transcurrido 150 días desde la última.

“Estos resultados son muy importantes para concientizar a la población y para responder a tanta gente antivacuna que da vueltas por allí, demostrando que la vacunación reduce la mortalidad”, dijo Télam la médica Gabriela Carro, una de las autoras del estudio junto a Cristian Marino, Maximiliano Hafner, Matías Baldini, Pablo Díaz Aguiar y Gustavo Mariño.

“Nosotros esperábamos una reducción de la mortalidad entre los vacunados, pero no sabíamos qué número iba a dar porque no hay otros estudios de este tipo para comparar, teniendo en cuenta que la mayoría son modelos matemáticos o de retrospectiva, mientras que nosotros investigamos de forma prospectiva, es decir, tomamos pacientes internados y los seguimos en el tiempo”, agregó esta médica especialista en medicina interna y magister en Diabetes que está a cargo de la Unidad de pie Diabético del Hospital Posadas.

Evolución

El estudio analiza la evolución de 245 pacientes mayores de 18 años que se encontraban internados en sala general y en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico de enfermedad por Covid en ambos centros asistenciales entre el 17 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022, de los cuales el 24.3% (62 personas) resultaron fallecidas.

La muestra comprendió tanto a aquellos cuya causa de internación fue el coronavirus como a los internados por otro motivo que presentaron síntomas durante la internación y cuyo resultado de hisopado fue positivo; y el seguimiento se prolongó hasta el alta médica o la muerte. La reducción del riesgo absoluto de muerte para vacunados fue del 15.1% para la totalidad de la muestra y del 15.8% para los pacientes con neumonía, “denotando no solamente la importancia de presentar un esquema primario de vacunación con respectivos refuerzos, sino de encontrarse dentro de los plazos sugeridos por las diferentes recomendaciones de las organizaciones de salud”, dice el estudio.

“No obstante, no se puede transpolar a toda la población porque la muestra es chica”, aclaró Carro. La investigación, que partió del trabajo presentado por el residente de Clínica Médica del Posadas Cristian Marino para aprobar una instancia evaluativa en su formación, también muestra cómo una complicación como la neumonía aumenta la letalidad del cuadro para los dos grupos: la mortalidad fue del 22.2% entre aquellos con vacunación completa y 38% con vacunación incompleta.

La mortalidad también se incrementa con la edad -la mediana de los fallecidos fue de 61.5 años -, es más frecuente entre las mujeres (54.8% de los que murieron son de género femenino) y entre los pacientes oncológicos (27.4% de los que fallecieron tenían cáncer) o con diabetes (del total de internados con diabetes, falleció el 27,3% de los que no habían completado su vacunación y el 7% de los que sí la habían hecho).

En el desagregado por edades, se puede ver que no hubo ningún deceso entre los internados de hasta 29 años, que en la franja de entre 30 y 39 años todas las muertes fueron de no vacunados (10.53% de los no protegidos) y que el mayor contraste se da en la franja de 70 a 79 años, donde las muertes entre los no inmunizados cuadruplican las de los inmunizados (28.26% versus 6.52%).

“Probablemente, entre los vacunados los más se beneficiaron fueron los pacientes mayores porque es ahí donde se produce la mayor diferente. Y entre 30 y 39 años, lo mismo, porque la totalidad de los que se murieron en esa franja”, dijo Carro. Y si este dato confirma resultados obtenidos en otras latitudes, sorprendió a los investigadores la “diferencia significativa” entre géneros entre las personas internadas con Covid-19 que fallecieron, que por ahora “no tiene mucha explicación”.

“Este trabajo constituye un punto de partida de nuevas investigaciones, contribuyendo a la concientización acerca de los efectos beneficiosos de la vacunación en profesionales y pacientes”, concluyeron los autores.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, el 93,1% de los fallecidos en 2022 tenían 50 años o más. “Si se analiza la tasa de mortalidad en su evolución a lo largo de las semanas se observa que son más altas en los grupos de edad más avanzada (mayores de 70 años)”, agrega el trabajo.

El boletín consigna que el 82,3% de la población argentina recibió al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19. “El 45,4% de la población argentina recibió el primer refuerzo. En cuanto a los grupos de edad se observa que el 56,8% de la población de 18 y más años recibió el primer refuerzo mientras que en el grupo de 50 y más años la cobertura es del 70,3%”, añade.

La tasa específica de mortalidad por coronavirus a nivel nacional esta fue 3,7 fallecidos por cada millón de habitantes considerando el período comprendido en las últimas 4 semanas epidemiológicas, informa el Boletín del Ministerio de Salud. (Télam)

Fuente: La Arena