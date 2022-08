Tras el desbaratamiento de la secta criminal en Villa Crespo el pasado viernes TN accedió a escuchas que involucran al cantante español Plácido Domingo con la siniestra secta.

En uno de los audios se logra oír como una mujer apodada “Mendy” habla con un hombre, el cual no se conoce su identidad. En un momento le comenta que tuvo una charla con el cantante. “Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en New York y lo recordó ayer”, detalló la mujer.

En ese contexto, le consulta a este hombre si pueden pactar el encuentro en el Museo, ubicado en un del edificio de avenida Corrientes al 4457, donde hay departamento acondicionado como privado. El hombre le da el visto bueno a lo que la mujer le responde entre risas: “Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio”.

Los inicios de la organización criminal. (Foto: Twitter/@leyantisectas)

En el siguiente audio se escucha como “Mendy” habla directamente con Plácido y arregla el encuentro. En él, Domingo le da indicaciones sobre como van a llegar al lugar. “Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”, comenta el cantante y procede a indicarle el número de cuarto en el que se debían encontrar.

El dialogo entre “Mendy” y Juan Percowicz

Al finalizar la charla, la mujer llama a Juan Percowicz, el líder de la secta criminal, y le confirma que pudo pactar el encuentro con Plácido.

Mendy: Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta.

Percowicz: Qué degenerada que sos.

Mendy: Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mier**, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mier**, nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto.

Percowicz: Si, pero bien emocionado

Mendy: Claro, porque seguís haciendo milagros todo el tiempo, son enormes milagros porque realmente no estaba escrito para nosotros tener esta vida tan abundante, Juan.

Percowicz: Yo estoy leyendo las primeras clases de cuando empezó la escuela y en un momento dado empieza a haber videos y en los videos se ve a la gente con una ropa mucho mas pobre.

Mendy: Y éramos todos mucho mas pobres que ahora. Yo tenia dos pesos en la cartera cuando te conocí. Ha habido una o dos personas que tenían plata, pero los demás éramos todos muy pobres. A todos nos diste un bienestar que nunca hubiéramos logrado sin vos.

Percowicz: No, no, seguro que no. Los que me siguieron todos ganaron.

Mendy: Todos ganamos, porque realmente nosotros vivimos como gente rica, Todos los que estábamos en EYBA, cerca tuyo, realmente vivimos como gente rica. Viajamos, tenemos nuestros autos, casa, ropa, equipos electrónicos, como si fuésemos millonarios. Todos somos millonarios, es así.

Percowicz: Lo logramos. Muchas gracias, vos me ayudaste mucho a lograrlo.

Mendy: Gracias a vos, pa, por todo, es un milagro maravilloso EYBA y vos sos la luz que lo ilumina todos los días.

Percowicz: Me das una alegría muy grande.

Mendy: Que tengas un fin de semana hermoso, te amo.

Fuente: TN