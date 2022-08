El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey analizó este jueves los primeros días del reconfigurado Gobierno nacional. Es que el presidente Alberto Fernández viene de terminar de ejecutar nuevos movimientos en su Gabinete, destacándose el arribo de Sergio Massa como ministro de Economía. En este sentido, el dirigente salteño opinó que “no alcanza” con el tigrense y sugirió: “Pongámonos a trabajar”.

A través de su cuenta de Twitter, el excandidato a vicepresidente compartió el fragmento de una entrevista que brindó a IP Noticias. En un tramo de la charla, le consultaron específicamente sobre la figura de Massa. “Quiero ser claro: el problema de la Argentina se resuelve primero desde la política y después desde la economía. De hecho, Massa no es economista, sino un dirigente político. Pero no alcanza con Massa”, sostuvo Urtubey.

“Se necesita al Gobierno, que significa (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, que es quien conduce el Gobierno, el presidente la Nación, que tiene la responsabilidad de ser Presidente, y el actual equipo económico”, explicó el salteño. “Se necesita que estén todos de acuerdo”, Señaló el exmandatario apelando a la unidad tanto en la coalición gobernante como en los espacios opositores.

En esta línea, consideró que “ese acuerdo que pareciera que hoy se está empezando a alcanzar, y que celebro, me parece muy bien, es una condición necesaria pero no suficiente”. “Se necesita madurez en el sistema político. En que todos aquellos que venimos diciendo que hay que hacer eso, sigamos sosteniendo lo mismo que porque otros lo hagan no estemos en contra”, reflexionó Urtubey.

Por último, puntualizó que “la Argentina necesita generar más inversión, lo cual se logra con seguridad jurídica y con acuerdos políticos que te blinden la seguridad jurídica”. “Y eso no hay hoy”, lamentó el político. Acompañado al video de la entrevista, Urtubey escribió un breve mensaje: “Lo importante es que las cosas sucedan, este es un buen momento para buscar coincidencias y encontrar los acuerdos”, dijo.

Para ello, el salteño pidió: “Abandonemos la agenda cortita y poco ambiciosa y pongámonos a trabajar”. Y, en línea a lo manifestado en la entrevista televisiva, explayó: “Necesitamos un programa serio con políticas de desarrollo donde se promocione el trabajo registrado y se garantice seguridad jurídica para que Argentina pueda crecer y sostener la salud, la educación y la seguridad de su gente”, concluyó.

Porque lo importante es que las cosas sucedan, este es un buen momento para buscar coincidencias y encontrar los acuerdos. Abandonemos la agenda cortita y poco ambiciosa y pongámonos a trabajar. pic.twitter.com/7SQEv1hhVG — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) August 11, 2022

Fuente: El Intransigente