Una hija de Hugo Moyano está cada vez más complicada judicialmente en una causa por presunto lavado de dinero. Es que la Justicia ordenó en las últimas horas tasar un inmueble de la familia a raíz de que Karina, hija del líder de Camioneros, no devolvió 600 mil pesos y 434.000 dólares que le piden que justifique su origen. La investigación data del año pasado, cuando el juez federal Juan Pablo Augé anuló la medida que había ordenado que le devolvieran esa plata.

La causa contra la hija de Moyano

El dinero lo secuestraron en el marco de múltiples allanamientos ordenados por la Justicia en una causa por narcotráfico que involucraba a otras personas y no a Karina Moyano. Pero cuando se le secuestró la plata, comenzó un índice judicial donde se le pide que justifique el origen de dichos fondos, consignó NA. Actualmente, la causa está en poder del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora.

Cuando el Juzgado de dicha localidad bonaerense fue subrogado por Federico Villena, éste le devolvió el dinero a la hija de Moyano. Pero eso le valió a Villena una denuncia en el Consejo de la Magistratura y, cuando la Cámara Federal de La Plata tomó conocimiento, a posterior de la decisión del citado Augé de dejar sin efecto la restitución de los fondos, ordenó la restitución de los mismos.

¿Por qué Karina Moyano no tiene el dinero?

El juez Luis Armella, temporalmente a cargo del Juzgado Nº 2, se lo ordenó a Karina Moyano, pero ésta presentó un escrito donde dijo que era imposible: los 600.000 pesos y los 434.000 dólares ya no los tiene. Según informó la hija del líder de Camioneros a través de un escrito, ese dinero lo destinó a inmuebles en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, mientras que otra parte la devolvió puesto que había recibido en préstamo.

Parte de ese monto, según dijo, es aquel que le devolvió en orden a 80.000 dólares a Daniel Llermanos, histórico abogado de la familia Moyano. Por eso, Karina Moyano dijo que es imposible devolver la plata tanto “material como jurídicamente”. Ocurre que no sólo no lo tiene, sino que –explicó–, en su momento, el juez Villena se lo devolvió y no pesaba sobre el dinero algún impedimento.

Ahora, la Justicia reclama el dinero para ponerlo bajo tutela judicial hasta tanto se aclare el origen del mismos. Ante la respuesta que dio la hija de Moyano, el juez Armella ordenó tasar una propiedad del clan Moyano, ubicada en Inclán al 3.700, en el corazón del barrio porteño de Boedo, a pocas cuadras de la Autopista 25 de Mayo, y puede que él mismo sea el reemplazante.

