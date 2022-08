A lo largo de su trayectoria, José Larralde compuso más de 600 canciones cuyas letras se enfocan en la vida de los trabajadores rurales, en especial de la pampa húmeda y la Patagonia. Desde muy temprana edad, comenzó a escribir versos con contenido crítico y supo destacarse en la milonga campera. Si bien en la década del ‘80 se alejó de los festivales, en cada recital convocaba a una gran cantidad de espectadores. Sin embargo, un día esa llama se apagó y hoy, el presente del músico es bien distinto.

Alejado de los medios, fue en una entrevista casera que se pudo conocer cómo vive y qué es de su vida esta leyenda de la música popular. Fue un admirador, Hebert Coello, quien lo cruzó, habló con él y compartió la grabación en sus redes sociales. Con la tranquilidad que siempre lo caracterizó, Larralde remarcó con una leve sonrisa cómo se encuentra: “estoy vivo y suelto”. Sin embargo, la realidad que atraviesa resulta más dura de la imaginada.

“No soy maestro, estoy como todo el mundo. Sin laburo, rascando el fondo de la olla porque viene duro”, remarcó el músico. Además, planteó que sus hijos se encuentran en una situación similar dado que “andan saltándole al laburo porque trabajan por cuenta de ellos y se pone duro”.

“Hay piolas que dicen que cobro 3 mil pesos para hacer notas, pero nunca cobré. No me gusta hacer notas porque no tengo mucho para decir”, se sincera y cuenta un episodio por demás particular y que demuestra que la magia sigue intacta y que su música sigue trascendiendo a nivel mundial. Una de las canciones más populares que interpretó es “Quimey Neuquén” y la misma sorprendió a muchas personas dado que apareció en la quinta temporada de la popular serie Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul entreentre 2008 y 2013.

José Larralde reconoció que no tiene trabajo y se encuentra en un duro momento

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (el personaje de Walter White) aparezco yo cantando ‘Quimey Neuquén’”, detalló Larralde. Y se mostró crítico respecto a la música y su relación con la escena. “Y yo digo, ‘¿qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’?”, expresó.

Lejos de cobrar por el uso de la canción que él lanzó en su primer disco de 1967, Larralde confesó que no recibió nada por su utilización en la galardonada serie de Netflix. De hecho, indicó que se enteró por parte de unos conocidos que vieron la ficción. “No cobré un mango. No me dieron un mango por eso porque dicen que no hay convenio con Estados Unidos”, se lamentó el autor de éxitos como “Herencia Pa’ Un Hijo Gaucho” y “Grito changa”, entre otras.

Antes de finalizar la nota, el folclorista que se está recuperando de una caída, dejó un mensaje pacificador: “Esperamos que nos recuperemos del todo. Que se acomode todo un poco, que nos dejemos de joder, parecemos enemigos”.

